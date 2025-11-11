影／養豬不是為了去化廚餘 中南部豬農齊聚呼籲禁廚餘養豬
台中市梧棲區養豬場日前疑因廚餘蒸煮未依規定，致豬隻感染非洲豬瘟。環境部環境管理署今天上午在台中針對「養豬廚餘蒸煮溫度及影像監視系統政策、安裝及補助」事項舉辦說明會，苗栗、彰化、台中、雲林、嘉義縣市豬農到場表達堅決反對廚餘養豬立場。
彰化養豬協會理事長陳筆輝表示，今天豬農齊聚不是為了抗爭與對立，只是想表達立場，家戶及事業性產生的廚餘是很難管控的因素，強烈要求廚餘不要再進入飼料系統來養豬。陳筆輝說他了解廚餘的去化問題讓政府很頭痛，但是養豬不是為了去化廚餘，現在疾病的複雜表現上，廚餘真的是一個很大的破口，已經要重新檢討廚餘在飼料上的應用適不適合。陳筆輝強烈建議家用廚餘與事業性廚餘的問題，應該要有完善的配套措施來處理，而不是靠養豬產業來去化 ，他希望中央正視這個問題，為了養豬產業的永續經營。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言