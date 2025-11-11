快訊

廚餘養豬開禁？ 鍾東錦拋條件說

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣長鍾東錦（圖）答覆議員廖秀紅詢問時，拋出廚餘養豬開禁條件。記者范榮達／攝影
台中市養豬場日前爆發非洲豬瘟疫情，苗栗縣政府10月31日禁止廚餘養豬，縣長鍾東錦今天拋出開禁條件，強調縣府站在照顧鄉親立場，「一定要有充足安全的豬肉好吃」。

苗栗縣政府10月31日宣布，全面禁止使用廚餘養豬，因為苗栗市場的消費習慣，喜好廚餘餵養的黑毛豬，引起鄉親的關心，縣議員廖秀紅今天在縣議會定期會詢問，苗栗縣有合法的廚餘共同蒸煮場，分類、管控都做得好，卻受到疫情衝擊停擺，影響相當重大。

鍾東錦拋出廚餘養豬開禁的條件，他表示，共同蒸煮場是中央核准設立，地方沒有因此增加經費及人力管理，沒事情功勞在中央，出事卻要地方背鍋，他覺得不盡公平。

「我一定會站在鄉親的立場」！鍾東錦強調，中央做好境外防堵，地方與中央地方一條線，將來如果開放合法廚餘養豬，必須先協調監控的權責，溝通取得苗栗縣養豬協會同意。

此外，他很錯愕，如果台北市等其他肉品市場價格好時，苗栗縣肉品市場搶不到豬，將來若開禁，他認為要保證徵調足夠的豬隻供應苗栗，讓鄉親有充足安全豬肉好吃。

苗栗縣長鍾東錦答覆議員廖秀紅（圖）詢問時，拋出廚餘養豬開禁條件。記者范榮達／攝影
竹市發豬肉加倍券 桃園「百倍奉還」抽獎

非洲豬瘟疫情警報解除，又將迎來普發1萬元現金，新竹市政府昨宣布市場振興活動，14與15日將在10處公有零售市場發放「10...

廚餘蒸煮養豬強制監測 養豬協會：難堵破口

廚餘養豬禁令仍未解除，環境部環境管理署昨先後在台中、屏東等地，召開養豬廚餘蒸煮溫度及影像監視系統政策、安裝及補助說明會。...

24小時雲端監測廚餘蒸煮 網路不穩、操作不佳 系統盲點多

我國爆發非洲豬瘟疫情，破口指向未落實廚餘蒸煮規定。環境部要求廚餘養豬場加裝廿四小時雲端監測系統，一旦未落實蒸煮規定，系統會自動發警報。地方稽查人員認為，新系統可改善原本上傳照片的漏洞，補足靠人力稽查的困難，但偏遠養豬場網路信號不穩、高齡豬農的設備操作能力不佳，都待克服。

「已經淹到鼻子」廚餘養豬場挺監測

環境部推動廚餘蒸煮雲端監測系統，桃園市養豬協會理事長林承德說，支持該計畫，因為廚餘「已經淹到鼻子」，焚化、堆肥已難以去化...

「方向錯誤」豬農抗議監測政策

非洲豬瘟疫情衝擊，全台仍禁止廚餘養豬。環境部環境管理署昨在台中、屏東召開養豬廚餘蒸煮溫度及影像監視系統政策、安裝及補助說...

安全不能妥協 專家全面禁止廚餘養豬

全台豬肉禁令解除，但廚餘養豬仍未解封，環境部擬要求廚餘養豬場全面裝設廚餘蒸煮即時監測系統，以確保落實廚餘蒸煮相關規定。專家直言，這樣的作法無法做到萬無一失，生物安全是不能妥協的，呼籲全面禁止廚餘養豬才是根本的方法。

