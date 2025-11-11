快訊

鳳凰颱風路徑再修正！今晚從台東、屏東交界出海、周四解除海陸警

聽新聞
0:00 / 0:00

嘉義縣禁用廚餘養豬 黑水虻去化廚餘量將增至每日6公噸

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
嘉義縣全面禁用廚餘養豬，環保局推動全循環中心二期計畫，提升黑水虻去化廚餘量，未來每日可處理6公噸廚餘。聯合報系資料照
嘉義縣全面禁用廚餘養豬，環保局推動全循環中心二期計畫，提升黑水虻去化廚餘量，未來每日可處理6公噸廚餘。聯合報系資料照

台灣爆發非洲豬瘟，嘉義縣10月27日宣布全面禁用廚餘養豬，既有4家廚餘養豬場遭停止廚餘使用許可，所有廚餘改由焚化爐及黑水虻去化，有議員今在議會定期會關心。環保局表示，目前黑水虻每日可去化1.5公噸廚餘，未來將擴充量能，提升至每日去化6公噸廚餘。

農業處表示，嘉義縣234家養豬場中，有6家再利用檢核養豬場，其中4場可用廚餘養豬，目前已依規停止廚餘使用許可，僅可使用植物性廢渣，另也協助養豬場轉型，提供轉型獎勵金及補助餵飼設備，6家再利用檢核養豬場目前已有2家轉型簽約改用飼料同意書。

議員江志明說，廚餘含水量較高，會造成焚化爐損傷，鹿草焚化爐才剛整改完成，應減少廚餘進焚化爐數量，希望環保局向中央爭取經費，鼓勵各鄉鎮清潔隊投入黑水虻養殖，黑水虻經濟價值高，除了可以消化廚餘，還能產出肥料，提煉化妝品、清潔劑等原料。

環保局長張輝川說，新港鄉設立嘉義縣廚餘全循環中心，每日可處理1.5公噸廚餘，未來擬擴充量能，提升至每日6公噸。民雄、梅山清潔隊飼養黑水虻處理廚餘，其他公所受限環境及地點問題未配合，廚餘無法養豬去化困難，將持續與公所討論找到合適地點飼養黑水虻。

縣長翁章梁說，嘉義縣政府早已投入飼養黑水虻，也鼓勵各鄉鎮市公所養殖黑水虻，新港鄉廚餘全循環中心目前為第一期，未來會擴大規模。張輝川表示，需再投入經費1千多萬元，持續與委辦公司討論及規畫場域，盼打造環境教育場域，供外縣市觀摩及學生教學使用。

嘉義縣全面禁用廚餘養豬，環保局推動全循環中心二期計畫，提升黑水虻去化廚餘量，未來每日可處理6公噸廚餘。聯合報系資料照
嘉義縣全面禁用廚餘養豬，環保局推動全循環中心二期計畫，提升黑水虻去化廚餘量，未來每日可處理6公噸廚餘。聯合報系資料照
嘉義縣全面禁用廚餘養豬，環保局推動全循環中心二期計畫，提升黑水虻去化廚餘量，未來每日可處理6公噸廚餘。聯合報系資料照
嘉義縣全面禁用廚餘養豬，環保局推動全循環中心二期計畫，提升黑水虻去化廚餘量，未來每日可處理6公噸廚餘。聯合報系資料照

非洲豬瘟 廚餘
×

LINE POINTS 限時送，享受日常小確幸

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎 ( 每日限量 1,000 組，不定時放送 )，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

廚餘成非洲豬瘟破口 專家：應參考日本事業廚餘飼料化

台中養豬協會：莫因個案全盤否定廚餘養豬

非洲豬瘟廚餘養豬戶嘆 個別案例讓努力經營豬戶蒙不白之冤

屏東禁外縣市廚餘仍逮7業者夾帶 環保局共罰6.6萬

相關新聞

竹市發豬肉加倍券 桃園「百倍奉還」抽獎

非洲豬瘟疫情警報解除，又將迎來普發1萬元現金，新竹市政府昨宣布市場振興活動，14與15日將在10處公有零售市場發放「10...

廚餘蒸煮養豬強制監測 養豬協會：難堵破口

廚餘養豬禁令仍未解除，環境部環境管理署昨先後在台中、屏東等地，召開養豬廚餘蒸煮溫度及影像監視系統政策、安裝及補助說明會。...

24小時雲端監測廚餘蒸煮 網路不穩、操作不佳 系統盲點多

我國爆發非洲豬瘟疫情，破口指向未落實廚餘蒸煮規定。環境部要求廚餘養豬場加裝廿四小時雲端監測系統，一旦未落實蒸煮規定，系統會自動發警報。地方稽查人員認為，新系統可改善原本上傳照片的漏洞，補足靠人力稽查的困難，但偏遠養豬場網路信號不穩、高齡豬農的設備操作能力不佳，都待克服。

「已經淹到鼻子」廚餘養豬場挺監測

環境部推動廚餘蒸煮雲端監測系統，桃園市養豬協會理事長林承德說，支持該計畫，因為廚餘「已經淹到鼻子」，焚化、堆肥已難以去化...

「方向錯誤」豬農抗議監測政策

非洲豬瘟疫情衝擊，全台仍禁止廚餘養豬。環境部環境管理署昨在台中、屏東召開養豬廚餘蒸煮溫度及影像監視系統政策、安裝及補助說...

安全不能妥協 專家全面禁止廚餘養豬

全台豬肉禁令解除，但廚餘養豬仍未解封，環境部擬要求廚餘養豬場全面裝設廚餘蒸煮即時監測系統，以確保落實廚餘蒸煮相關規定。專家直言，這樣的作法無法做到萬無一失，生物安全是不能妥協的，呼籲全面禁止廚餘養豬才是根本的方法。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。