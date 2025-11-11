嘉義縣禁用廚餘養豬 黑水虻去化廚餘量將增至每日6公噸

台灣爆發非洲豬瘟，嘉義縣10月27日宣布全面禁用廚餘養豬，既有4家廚餘養豬場遭停止廚餘使用許可，所有廚餘改由焚化爐及黑水虻去化，有議員今在議會定期會關心。環保局表示，目前黑水虻每日可去化1.5公噸廚餘，未來將擴充量能，提升至每日去化6公噸廚餘。

農業處表示，嘉義縣234家養豬場中，有6家再利用檢核養豬場，其中4場可用廚餘養豬，目前已依規停止廚餘使用許可，僅可使用植物性廢渣，另也協助養豬場轉型，提供轉型獎勵金及補助餵飼設備，6家再利用檢核養豬場目前已有2家轉型簽約改用飼料同意書。

議員江志明說，廚餘含水量較高，會造成焚化爐損傷，鹿草焚化爐才剛整改完成，應減少廚餘進焚化爐數量，希望環保局向中央爭取經費，鼓勵各鄉鎮清潔隊投入黑水虻養殖，黑水虻經濟價值高，除了可以消化廚餘，還能產出肥料，提煉化妝品、清潔劑等原料。

環保局長張輝川說，新港鄉設立嘉義縣廚餘全循環中心，每日可處理1.5公噸廚餘，未來擬擴充量能，提升至每日6公噸。民雄、梅山清潔隊飼養黑水虻處理廚餘，其他公所受限環境及地點問題未配合，廚餘無法養豬去化困難，將持續與公所討論找到合適地點飼養黑水虻。