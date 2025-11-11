廚餘養豬解套？環境部開監視器補助說明會 豬農怒：蒸煮無用堅決反對

非洲豬瘟全台禁宰禁運解封，廚餘養豬未解禁。環境部環境管理署今召開養豬廚餘蒸煮溫度及影像監視系統政策、安裝及補助說明會，中部近80家養豬戶今到場，憂政府開放廚餘養豬，高喊堅決反對廚餘養豬，「接觸性傳染、蒸煮沒有用」，強調稽查仍有漏網之魚，不如拿來補助轉為飼養養豬。

中華民國養豬協會名譽理事長王泰岳說，目前全國有5400養豬戶，其中廚餘養豬僅占7%至8%，從台中爆發全國首例非洲豬瘟疫情看來，廚餘養豬仍有可能成為破口，因此他今率領苗栗、彰化、台中、雲林、嘉義縣市豬農到場，堅決反對廚餘養豬，且補助廚餘監視器沒有用，恐有漏網之魚，還不如轉型，讓廚餘養豬戶來補助飼料，全面禁止廚餘養豬。

養豬廚餘蒸煮溫度及影像監視系統政策、安裝及補助說明會中區場今在位於台中市南屯區的環境部環境管理署登場，包括立委黃秀芳、養豬戶等與會。

環境部環境管理署長顏旭明說，目前是依據卓揆10月底答詢立委內容，也就是在全面查廠、廚餘蒸煮即時監視，法律完備等三個前提條件未同時達到下，不會貿然開放廚餘養豬，並協助補助有意願持續以蒸煮廚餘養豬畜牧場，設置溫度及影像監視系統。

顏旭明說明，目前全國有429家廚餘養豬戶，透過召開設明會，匯集豬農意見，完善法令、執行配套，預計在12月6日起，受理養豬戶申請補助養豬場監視系統，有12家廠商可供挑選，待架設監視系統等設備、清水試煮，以及通過政府聯合考核後，即可恢復廚餘養豬。

他指出，為確保養豬戶運作達攝氏90度連續一小時，依收據實際發生金額1/2補助，每家每一蒸煮補助最高補助6.5萬元，每增加一槽增加0.8萬元。養豬戶若不裝置，就不能養豬，違者最高可罰300萬元。

環境管理署指出，養豬場監視系統是透過AI監控，一旦豬戶運作未達攝氏90度連續一小時，會透過雲端，對環境部、環境管理署、環保局、農業部，農業局以及養豬場等單位發出警報，再由地方環保局、農業局到場，至於執行面及未來罰則，目前還在研疑修訂中。