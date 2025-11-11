快訊

鳳凰颱風路徑再修正！今晚從台東、屏東交界出海、周四解除海陸警

廚餘成非洲豬瘟破口 專家：應參考日本事業廚餘飼料化

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
王建鎧說，建立成熟運作的事業廚餘飼料化體系，可穩定去化全台約3成的廚餘量，結合其它廚餘去化模式，則有助於處理台灣廚餘問題，是值得投入發展的方向。圖／聯合報系資料照片
王建鎧說，建立成熟運作的事業廚餘飼料化體系，可穩定去化全台約3成的廚餘量，結合其它廚餘去化模式，則有助於處理台灣廚餘問題，是值得投入發展的方向。圖／聯合報系資料照片

上月中旬，台中爆發非洲豬瘟核酸檢測陽性，在豬隻禁運、禁宰、禁用廚餘養豬15天後無新增案例下，本月7日已正式解禁。根據中央災害應變中心公布疫調報告指出，未依規定落實蒸煮廚餘，為本次非洲豬瘟發生的主要原因。專家表示，應參考日本模式，透過事業廚餘飼料化體系，可穩定去化全台3成左右的廚餘量，再結合其它廚餘去化模式，則有助於處理台灣廚餘問題。

台灣科技媒體中心（SMC）邀集專家學者針對廚餘去化提出看法，中興大學動物科學系副教授兼畜產試驗場場長王建鎧表示，台灣目前每年會產生超過70萬噸廚餘，其中事業廚餘超過26萬噸，家戶廚餘則超過50萬噸。而在全部廚餘中，約6成進入養豬產業，剩下的則是用堆肥、生質能源應用，以及黑水虻去化。

王建鎧指出，相對於事業廚餘，家戶廚餘組成與來源非常複雜，家戶廚餘受非洲豬瘟病毒汙染風險極高，若要進入豬隻飼料去化途徑，其管理與處置流程挑戰性相當高。而事業廚餘如畜產品與的副產物，相對單純且容易執行溯源與系統性管理。

王建鎧表示，以日本EcoFeed系統的廚餘去化處理為例，僅選擇事業廚餘經去除水份雜質，使成份較單一化之後再經蒸煮處理，並後製加工，標準化成為粉料或粒料，容易配合其它標準飼料共同使用，這種處理方式可有效防堵非洲豬瘟病毒進入飼料供應鏈的風險，但其製程設備與專業技術要求門檻都較高，若無技術與資源投入輔導轉型，一般地方豬農實無力負擔。

以台灣的情況來說，參考日本模式將廚餘飼料化的設施做集中處理化，再分送到鄰近地方養豬場使用，可大幅降低一般豬農使用廚餘飼料的門檻。另一方面，初期規畫、建置設備與營運管理的成本門檻較高，仍需中央與地方政府專案輔導與資源支持，同時落實稽查，以杜絕非洲豬瘟病毒及其它生物安全危害物汙染，這對地方政府有限的專業稽核人力與資源來說，確實也形成一定的挑戰。

王建鎧說，建立成熟運作的事業廚餘飼料化體系，可穩定去化全台約3成的廚餘量，並與畜牧產業形成永續循環營運模式；結合其它廚餘去化模式，則有助於處理台灣廚餘問題。對於當下台灣面臨的畜牧生產、疫病管理及廚餘去化等多重壓力挑戰來說，是值得投入發展的方向。

非洲豬瘟 廚餘
×

LINE POINTS 限時送，享受日常小確幸

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎 ( 每日限量 1,000 組，不定時放送 )，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

台中養豬協會：莫因個案全盤否定廚餘養豬

非洲豬瘟廚餘養豬戶嘆 個別案例讓努力經營豬戶蒙不白之冤

颱風鳳凰逼近 台中非洲豬瘟案場加固圍籬封閉防疫

屏東禁外縣市廚餘仍逮7業者夾帶 環保局共罰6.6萬

相關新聞

竹市發豬肉加倍券 桃園「百倍奉還」抽獎

非洲豬瘟疫情警報解除，又將迎來普發1萬元現金，新竹市政府昨宣布市場振興活動，14與15日將在10處公有零售市場發放「10...

廚餘蒸煮養豬強制監測 養豬協會：難堵破口

廚餘養豬禁令仍未解除，環境部環境管理署昨先後在台中、屏東等地，召開養豬廚餘蒸煮溫度及影像監視系統政策、安裝及補助說明會。...

24小時雲端監測廚餘蒸煮 網路不穩、操作不佳 系統盲點多

我國爆發非洲豬瘟疫情，破口指向未落實廚餘蒸煮規定。環境部要求廚餘養豬場加裝廿四小時雲端監測系統，一旦未落實蒸煮規定，系統會自動發警報。地方稽查人員認為，新系統可改善原本上傳照片的漏洞，補足靠人力稽查的困難，但偏遠養豬場網路信號不穩、高齡豬農的設備操作能力不佳，都待克服。

「已經淹到鼻子」廚餘養豬場挺監測

環境部推動廚餘蒸煮雲端監測系統，桃園市養豬協會理事長林承德說，支持該計畫，因為廚餘「已經淹到鼻子」，焚化、堆肥已難以去化...

「方向錯誤」豬農抗議監測政策

非洲豬瘟疫情衝擊，全台仍禁止廚餘養豬。環境部環境管理署昨在台中、屏東召開養豬廚餘蒸煮溫度及影像監視系統政策、安裝及補助說...

安全不能妥協 專家全面禁止廚餘養豬

全台豬肉禁令解除，但廚餘養豬仍未解封，環境部擬要求廚餘養豬場全面裝設廚餘蒸煮即時監測系統，以確保落實廚餘蒸煮相關規定。專家直言，這樣的作法無法做到萬無一失，生物安全是不能妥協的，呼籲全面禁止廚餘養豬才是根本的方法。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。