快訊

鳳凰颱風路徑再修正！今晚從台東、屏東交界出海、周四解除海陸警

非洲豬瘟廚餘養豬戶嘆 個別案例讓努力經營豬戶蒙不白之冤

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
非洲豬瘟疫情後，全省豬肉攤現已恢復正常營業販賣。圖／台中市政府提供
非洲豬瘟疫情後，全省豬肉攤現已恢復正常營業販賣。圖／台中市政府提供

台中梧棲養豬場出現非洲豬瘟疫情，中央災害應變中心已宣布運豬宰豬解禁，台中多位廚餘養豬戶今天發表心聲表示，他們長期以廚餘養豬，都依規定將廚餘經高溫蒸處理再餵豬，可降低廢棄物處理負擔，這些努力卻因個別業者未依規定處理，讓許多遵守規範，努力經營的養豬戶蒙受不白之冤。

這群養豬戶透過台中市養豬協會總幹事楊駿杰發表心聲，他們是從事廚餘養豬的農戶，每天協助餐廳等單位回收廚餘，並在豬場以90 ℃高溫蒸煮至少一小時以上，確保廚餘安全無虞後再提供豬隻食用。這樣的工作雖然辛勞、利潤微薄，但大家相信這是對環境、對社會最有意義的努力。

他們說自己在從事畜牧業，更是在協助社會解決廚餘問題，減少垃圾處理壓力，實踐「資源再利用」的精神。 大家了解主管機關對防疫安全的重視，但若能設立可監管、可檢驗的共同廚餘蒸煮中心，讓廚餘在安全的環境中集中處理，再由符合條件的養豬戶使用，將能兼顧防疫與循環經濟的雙重目標，這樣的制度，能延續環保理念，讓社會資源獲得最佳利用。

這些養豬戶呼籲政府與相關單位，不要因個別事件而全盤否定廚餘養豬的價值，他們願意配合檢驗、接受管理，只希望能在安全、有制度的框架下，繼續此對社會有益的工作。因為廚餘養豬不只是經濟行為，更是一種對土地、對資源、對未來的責任。 他們真心希望，社會能重新看見廚餘養豬戶的努力與用心，讓這分循環的價值被理解、被珍惜。

非洲豬瘟 廚餘
×

LINE POINTS 限時送，享受日常小確幸

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎 ( 每日限量 1,000 組，不定時放送 )，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

颱風鳳凰逼近 台中非洲豬瘟案場加固圍籬封閉防疫

屏東禁外縣市廚餘仍逮7業者夾帶 環保局共罰6.6萬

非洲豬瘟疫情綠民代指盧秀燕怠忽職守 廖偉翔駁：中央失職是元凶

防堵非洲豬瘟 屏東縣環保局：外縣市廚餘禁止進入、廚餘含水量高退運

相關新聞

竹市發豬肉加倍券 桃園「百倍奉還」抽獎

非洲豬瘟疫情警報解除，又將迎來普發1萬元現金，新竹市政府昨宣布市場振興活動，14與15日將在10處公有零售市場發放「10...

廚餘蒸煮養豬強制監測 養豬協會：難堵破口

廚餘養豬禁令仍未解除，環境部環境管理署昨先後在台中、屏東等地，召開養豬廚餘蒸煮溫度及影像監視系統政策、安裝及補助說明會。...

24小時雲端監測廚餘蒸煮 網路不穩、操作不佳 系統盲點多

我國爆發非洲豬瘟疫情，破口指向未落實廚餘蒸煮規定。環境部要求廚餘養豬場加裝廿四小時雲端監測系統，一旦未落實蒸煮規定，系統會自動發警報。地方稽查人員認為，新系統可改善原本上傳照片的漏洞，補足靠人力稽查的困難，但偏遠養豬場網路信號不穩、高齡豬農的設備操作能力不佳，都待克服。

「已經淹到鼻子」廚餘養豬場挺監測

環境部推動廚餘蒸煮雲端監測系統，桃園市養豬協會理事長林承德說，支持該計畫，因為廚餘「已經淹到鼻子」，焚化、堆肥已難以去化...

「方向錯誤」豬農抗議監測政策

非洲豬瘟疫情衝擊，全台仍禁止廚餘養豬。環境部環境管理署昨在台中、屏東召開養豬廚餘蒸煮溫度及影像監視系統政策、安裝及補助說...

安全不能妥協 專家全面禁止廚餘養豬

全台豬肉禁令解除，但廚餘養豬仍未解封，環境部擬要求廚餘養豬場全面裝設廚餘蒸煮即時監測系統，以確保落實廚餘蒸煮相關規定。專家直言，這樣的作法無法做到萬無一失，生物安全是不能妥協的，呼籲全面禁止廚餘養豬才是根本的方法。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。