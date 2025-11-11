快訊

鳳凰逾千毫米致災降雨已發生 吳德榮：今登陸南部莫輕忽 下周入秋最冷

聽新聞
0:00 / 0:00

非洲豬瘟疫情攤商補助 中市第二波對象申請受理開始

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
台中市政府經濟發展局今表示，繼第一波補助的公民有市場、攤販集中區的豬肉攤商，將進一步擴大補助對象。圖／台中市政府提供
台中市政府經濟發展局今表示，繼第一波補助的公民有市場、攤販集中區的豬肉攤商，將進一步擴大補助對象。圖／台中市政府提供

台中市政府經濟發展局今表示，繼第一波補助的公民有市場、攤販集中區的豬肉攤商，將進一步擴大補助對象，凡實際營業於台中市，且於國內非洲豬瘟疫情前即從事生鮮溫體豬肉及內臟販售之攤商，主要營業項目須為生鮮溫體豬肉及內臟，非兼營其他肉品（例如牛肉、羊肉），因配合政策暫停販售造成損失者，經發局會協助申請並統一造冊，提報經濟部審核，經審核符合補助資格者，後續會補助每攤3萬元。

經發局說，此次補助申請分為三類方式辦理。第一類為台中市家畜肉類商業同業公會、台中縣家畜肉類同業公會及台中市屠宰業職業工會等公（工）會會員，由各公（工）會統一彙整名冊報送經發局審核。

第二類為民營（間）市場及黃昏市場等營業者，則由市場負責人或場主統一造冊申請。第三類非屬上述兩類身分之豬肉攤商，須主動向經發局市場管理科提出書面申請，並檢附合格肉品進貨證明（於9月1日起至10月22日期間任一日，可追溯來源之屠宰場合格出肉證、經營者進銷貨單等）、營業現場照片或販售商品證明、身分證影本及金融帳號等資料，以郵寄或親送方式送達台中市政府經濟發展局市場管理科（地址：台中市西屯區台灣大道三段99號惠中樓5樓），信封上請註明「經濟部豬肉攤商補助申請」期限至12月10日止。

經發局說，為確保補助作業公平，非屬公（工）會會員及民營市場攤商者，除書面審核外，經發局將派員實地查核，申請人應主動配合；如有隱匿不實、造假、虛報或重複請領等情事，將取消申請資格並追回已撥款項。另已獲補助之攤商須持續營業，市府後續將不定期查核，如發現歇業或更換業種，亦將撤銷補助並追還款項。申請疑義可洽市場管理科專線（04）22177198。

非洲豬瘟 廚餘
×

LINE POINTS 限時送，享受日常小確幸

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎 ( 每日限量 1,000 組，不定時放送 )，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

颱風鳳凰逼近 台中非洲豬瘟案場加固圍籬封閉防疫

非洲豬瘟疫情綠民代指盧秀燕怠忽職守 廖偉翔駁：中央失職是元凶

防堵非洲豬瘟 屏東縣環保局：外縣市廚餘禁止進入、廚餘含水量高退運

澎湖肉品復市 馬公2公有市場溫體豬肉稍貴買氣旺

相關新聞

廚餘蒸煮養豬強制監測 養豬協會：難堵破口

廚餘養豬禁令仍未解除，環境部環境管理署昨先後在台中、屏東等地，召開養豬廚餘蒸煮溫度及影像監視系統政策、安裝及補助說明會。...

安全不能妥協 專家籲全面禁止廚餘養豬

全台豬肉禁令解除，但廚餘養豬仍未解封，環境部擬要求廚餘養豬場全面裝設廚餘蒸煮即時監測系統，以確保落實廚餘蒸煮相關規定。專家直言，這樣的作法無法做到萬無一失，生物安全是不能妥協的，呼籲全面禁止廚餘養豬才是根本的方法。

【總編開箱】豬瘟危機也是轉機 廚餘養豬問題該徹底解決了

台中梧棲豬場爆發非洲豬瘟，未經妥善蒸煮的廚餘被認為是重要傳染源；養豬業者籲請政府禁止廚餘養豬，以免再因個案拖垮整個產業，...

竹市發豬肉加倍券 桃園「百倍奉還」抽獎

非洲豬瘟疫情警報解除，又將迎來普發1萬元現金，新竹市政府昨宣布市場振興活動，14與15日將在10處公有零售市場發放「10...

24小時雲端監測廚餘蒸煮 網路不穩、操作不佳 系統盲點多

我國爆發非洲豬瘟疫情，破口指向未落實廚餘蒸煮規定。環境部要求廚餘養豬場加裝廿四小時雲端監測系統，一旦未落實蒸煮規定，系統會自動發警報。地方稽查人員認為，新系統可改善原本上傳照片的漏洞，補足靠人力稽查的困難，但偏遠養豬場網路信號不穩、高齡豬農的設備操作能力不佳，都待克服。

「已經淹到鼻子」廚餘養豬場挺監測

環境部推動廚餘蒸煮雲端監測系統，桃園市養豬協會理事長林承德說，支持該計畫，因為廚餘「已經淹到鼻子」，焚化、堆肥已難以去化...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。