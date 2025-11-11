非洲豬瘟疫情攤商補助 中市第二波對象申請受理開始

台中市政府經濟發展局今表示，繼第一波補助的公民有市場、攤販集中區的豬肉攤商，將進一步擴大補助對象，凡實際營業於台中市，且於國內非洲豬瘟疫情前即從事生鮮溫體豬肉及內臟販售之攤商，主要營業項目須為生鮮溫體豬肉及內臟，非兼營其他肉品（例如牛肉、羊肉），因配合政策暫停販售造成損失者，經發局會協助申請並統一造冊，提報經濟部審核，經審核符合補助資格者，後續會補助每攤3萬元。

經發局說，此次補助申請分為三類方式辦理。第一類為台中市家畜肉類商業同業公會、台中縣家畜肉類同業公會及台中市屠宰業職業工會等公（工）會會員，由各公（工）會統一彙整名冊報送經發局審核。

第二類為民營（間）市場及黃昏市場等營業者，則由市場負責人或場主統一造冊申請。第三類非屬上述兩類身分之豬肉攤商，須主動向經發局市場管理科提出書面申請，並檢附合格肉品進貨證明（於9月1日起至10月22日期間任一日，可追溯來源之屠宰場合格出肉證、經營者進銷貨單等）、營業現場照片或販售商品證明、身分證影本及金融帳號等資料，以郵寄或親送方式送達台中市政府經濟發展局市場管理科（地址：台中市西屯區台灣大道三段99號惠中樓5樓），信封上請註明「經濟部豬肉攤商補助申請」期限至12月10日止。

經發局說，為確保補助作業公平，非屬公（工）會會員及民營市場攤商者，除書面審核外，經發局將派員實地查核，申請人應主動配合；如有隱匿不實、造假、虛報或重複請領等情事，將取消申請資格並追回已撥款項。另已獲補助之攤商須持續營業，市府後續將不定期查核，如發現歇業或更換業種，亦將撤銷補助並追還款項。申請疑義可洽市場管理科專線（04）22177198。