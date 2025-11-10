非洲豬瘟疫情綠民代指盧秀燕怠忽職守 廖偉翔駁：中央失職是元凶

台中市議會民進黨團總召王立任與6位市議員日前赴監察院陳情，要求調查台中市長盧秀燕、農業局、環保局在非洲豬瘟事件中是否怠忽職守、違反行政程序或隱匿事實，釐清各級主管責任。立法委員廖偉翔今天表示，造成疫情中央失職才是元凶，建議監察院應該全面深入調查，釐清中央政府長期放任的責任，不要淪為議會黨團的附庸或者是打手。

立法院「社會福利及衛生環境委員會」召集人廖偉翔說，防疫工作不是選舉鬥爭工具，重點應該放在防堵疫情、盡速清零，再來就是檢討制度和改進措施，而不是藉由政治的操作製造社會恐慌，企圖獲取政治利益。

他說，在此次事件中，前有邊境防疫失守，後有廚餘政策混亂，中央政府機關之間權責不明，加上賴清德當年未明確禁止廚餘養豬，顯然中央失職才是元凶。民進黨議會黨團赴監察院遞交陳情書，用心是司馬昭之心路人皆知，明顯是要推卸責任甩鍋地方。

廖偉翔建議，監察院應該全面深入調查，釐清中央政府長期放任的責任，不要淪為議會黨團的附庸或者是打手，更不要淪為議會黨團的小弟。

台中市政府曾表示，現階段跨局處全力防堵疫情擴散，對於後續責任歸屬釐清、相關行政調查，以及防疫有功人員獎勵，市府皆會核實查處。