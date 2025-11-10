防堵非洲豬瘟 屏東縣環保局：外縣市廚餘禁止進入、廚餘含水量高退運

屏東縣每日餵養豬隻廚餘量240公噸，其中屏東縣自行產生40噸，外縣市載入屏東廚餘卻高達200噸，8成養豬廚餘來自外縣市，包括高雄、台南、台東、花蓮等縣市。屏東縣環保局近日發現廚餘禁止養豬後，仍有大量外縣市廚餘進入崁頂焚化廠處理，確保屏東縣廚餘妥善去化及垃圾清運順暢，環保局重申「禁止外縣市廚餘進入屏東縣處理」，請業者務必遵守，違者依法嚴處。

環保局表示，疫情仍在高風險階段，廚餘流向管理不可鬆懈，任何僥倖都可能造成防疫破口。疫情期間，外縣市產源的廚餘與下腳料一律禁止進入崁頂焚化廠，避免跨區運輸造成汙染疑慮。所有廚餘進場車輛皆須事前向環保局申請，經審核通過後方可進場；未申請擅自運入、偷倒者，將依法開罰並移送相關單位偵辦。

環保局強調，屏東縣的廚餘不瀝乾不進焚化廠。廚餘進場前須完成瀝乾，含水量過高直接退運。避免排擠屏東縣垃圾清運，廚餘進廠時間即日起統一每天上午8時到下午5時，逾時不受理，請業者確實配合。

環保局表示，若屬屏東縣產源且為事業廢棄物的下腳料，業者須依規定向焚化廠操作廠商（榮福公司）提出申請，經核准後始得進場，未依程序者同樣依法開罰。

屏東縣政府嚴正呼籲，防疫無僥倖、規範要落實。遵守流程是維護公共衛生與畜牧安全，更保障廢棄物處理系統正常運作。

環保局持續與動防所查核，杜絕違規，確保疫情防控滴水不漏。再次重申，違規偷倒、未申請擅自進場等行為，從重處分，絕不寬貸，籲請業者切勿以身試法。