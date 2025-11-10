快訊

防堵非洲豬瘟 屏東縣環保局：外縣市廚餘禁止進入、廚餘含水量高退運

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
防堵非洲豬瘟疫情，屏東縣環保局重申「禁止外縣市廚餘進入屏東縣處理」，請業者務必遵守，違者依法嚴處。圖．屏東縣政府環保局提供
屏東縣每日餵養豬隻廚餘量240公噸，其中屏東縣自行產生40噸，外縣市載入屏東廚餘卻高達200噸，8成養豬廚餘來自外縣市，包括高雄、台南、台東、花蓮等縣市。屏東縣環保局近日發現廚餘禁止養豬後，仍有大量外縣市廚餘進入崁頂焚化廠處理，確保屏東縣廚餘妥善去化及垃圾清運順暢，環保局重申「禁止外縣市廚餘進入屏東縣處理」，請業者務必遵守，違者依法嚴處。

環保局表示，疫情仍在高風險階段，廚餘流向管理不可鬆懈，任何僥倖都可能造成防疫破口。疫情期間，外縣市產源的廚餘與下腳料一律禁止進入崁頂焚化廠，避免跨區運輸造成汙染疑慮。所有廚餘進場車輛皆須事前向環保局申請，經審核通過後方可進場；未申請擅自運入、偷倒者，將依法開罰並移送相關單位偵辦。

環保局強調，屏東縣的廚餘不瀝乾不進焚化廠。廚餘進場前須完成瀝乾，含水量過高直接退運。避免排擠屏東縣垃圾清運，廚餘進廠時間即日起統一每天上午8時到下午5時，逾時不受理，請業者確實配合。

環保局表示，若屬屏東縣產源且為事業廢棄物的下腳料，業者須依規定向焚化廠操作廠商（榮福公司）提出申請，經核准後始得進場，未依程序者同樣依法開罰。

屏東縣政府嚴正呼籲，防疫無僥倖、規範要落實。遵守流程是維護公共衛生與畜牧安全，更保障廢棄物處理系統正常運作。

環保局持續與動防所查核，杜絕違規，確保疫情防控滴水不漏。再次重申，違規偷倒、未申請擅自進場等行為，從重處分，絕不寬貸，籲請業者切勿以身試法。

環保局也籲請鄉親將廚餘投入回收桶前，務必先瀝乾水分，減輕清運負擔，更有助環境整潔與後端處理。防疫與環境保護都應從源頭做起，呼籲大家落實「吃多少、煮多少」的飲食習慣，減少食物浪費，讓有限資源被更妥善運用。

相關新聞

非洲豬瘟疫情綠民代指盧秀燕怠忽職守 廖偉翔駁：中央失職是元凶

台中市議會民進黨團總召王立任與6位市議員日前赴監察院陳情，要求調查台中市長盧秀燕、農業局、環保局在非洲豬瘟事件中是否怠忽...

防堵非洲豬瘟 屏東縣環保局：外縣市廚餘禁止進入、廚餘含水量高退運

屏東縣每日餵養豬隻廚餘量240公噸，其中屏東縣自行產生40噸，外縣市載入屏東廚餘卻高達200噸，8成養豬廚餘來自外縣市，...

鳳凰將侵台…台中12處廚餘掩埋場引慮 盧秀燕：全面加固

颱風「鳳凰」預計11日至13日侵台，市長盧秀燕今天下午主持災害應變中心會議，其中疑因廚餘引發非洲豬瘟案例，全市有12處傾倒廚餘等廢棄物等...

非洲豬瘟台灣首例確診 我暫停豬肉產品出口

非洲豬瘟中央災害應變中心昨（25）日表示，台中梧棲養豬場斃死豬已確認檢出非洲豬瘟病毒，這是台灣首例，將通報世界動物衛生組...

好市多祭出豬肉限購令 全台分店「一卡限買一份」維持貨量穩定

非洲豬瘟疑似病例引發防疫警戒，農業部宣布全台自22日起實施為期五天的「禁宰、禁運」措施後，零售通路也開始啟動自主管控。美...

