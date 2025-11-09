鳳凰將侵台…台中12處非洲豬瘟掩埋場引慮 盧秀燕：全面加固

快訊

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導
鳳凰颱風將侵台，市長盧秀燕今天下午主持災害應變整備會議。記者陳宏睿／攝影
鳳凰颱風將侵台，市長盧秀燕今天下午主持災害應變整備會議。記者陳宏睿／攝影

颱風「鳳凰」預計11日至13日侵台，市長盧秀燕今天下午主持災害應變中心會議，其中有關非洲豬瘟的12處掩埋場，恐遭到颱風侵襲，盧表示，已跟中央討論，將針對掩埋場「全面加固」，以鋪設防水布、沙包及釘上鉚釘等作業方式因應。

盧秀燕說，有關非洲豬瘟的12處掩埋場，在鳳凰颱風可能侵台後，已跟中央討論，獲得中央指導，在掩埋場按規定進行「加固作業」，包括鋪設大量防水布，在防水布上釘上鉚釘、加上沙包，從昨天已開始作業，已大致完成，近日還會加強巡視，看有無需要補足之處。

盧秀燕說明，面對颱風來襲，市府提前召開整備會議，比平常準備更早，以確保各項防災措施到位。此次颱風具備特殊性，不僅罕見的發生在11月份，且颱風路徑從西部進入，缺少中央山脈阻擋，使西部地區平坦易受災害影響。

盧秀燕說，根據氣象預報，風雨可能較大，此次整備會議為第二次防颱準備，市府提高警戒，即時展開相關防災整備工作，確保市民生命財產安全，多一分防範，少一分災害。

消防局指出，颱風進入南海後，其強度半徑發展及路徑仍有相當大的不確定性，消防局將持續關注颱風動態，針對後續發展動向及早因應。

衛生局表示，目前因預估山區會有豪雨情形，已提前通知長照、衛生等業管機構預先整備因應，並加強和平梨山地區特殊及弱勢個案的健康關懷。

鳳凰颱風預計在11日至13日從台灣西部登陸，氣象署預估以中度至輕颱上限影響西南部，台中將首當其衝；台中市長盧秀燕指示市府超前部署，今日下午成立台中市災害應變中心三級開設，召開整備會議，要求各局處及區公所報告準備進度，提前做好準備。

