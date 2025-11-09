快訊

部分廚餘養豬戶不願鬆手 業者揭「賺處理費、轉賣再賺一筆」

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
彰化是養豬大縣，目前有560處養豬場，其中33處仍以廚餘飼養，僅占少數。報系資料照片
彰化是養豬大縣，目前有560處養豬場，其中33處仍以廚餘飼養，僅占少數。報系資料照片

彰化是養豬大縣，目前有560處養豬場，其中33處仍以廚餘飼養，有養豬戶指出，廚餘養豬改為飼料養豬並沒有太大困難，不過廚餘養豬戶長期收受各地餐廳、社區及清潔隊的熟廚餘，早期得付錢，如今反能收取處理費，吃不完的廚餘還能再販售，形成額外收益，也讓部分業者不願放棄高風險的廚餘養豬。

非洲豬瘟自2018年在中國大陸及部分亞洲國家出現後，台灣即高度警戒。中央為阻絕疫情風險，補助並輔導廚餘養豬戶改為飼料養豬，彰化縣廚餘養豬場數也從百餘戶降至目前僅剩33場；縣府透過養豬協會調查後發現，僅有兩場表達不同意改變飼養方式。

台中爆出疫情後，各界再度討論廚餘養豬的未來。環境部規畫要求廚餘養豬場全面加裝溫度探針及監視器，即時監控廚餘蒸煮過程，以取代人工申報，預計下周將在中部召開說明會；不過彰化環保局稽查人員指出，許多養豬戶年紀偏高，過去以照片上傳紀錄就常遇訊號不良或操作困難的情況，若改用新系統，恐仍難克服，只能退場或改為飼料飼養。

彰化縣府統計養豬戶數，2021年全縣有610戶、75萬8808頭豬，如今減為560戶、75萬4305頭，農業處說，戶數減少但飼養頭數相近，顯示小戶退場、大戶擴張。

彰化縣養豬協會理事長陳筆輝指出，縣內「畜牧場管理自治條例」設有總量管制，新設豬場如今不太可能，多為舊廠轉手或擴建，多數豬場嚴謹遵守規範，也投入環境永續與資源再利用，希望產業能長遠經營。

陳筆輝強調，「廚餘就是非洲豬瘟的破口。」廚餘養豬已屬極少數，但政府顧慮廚餘去化壓力仍未禁絕，這次疫情政府仍未記取教訓，未來仍有很大風險，產業界仍會極力爭取全面禁廚餘。

非洲豬瘟 廚餘

