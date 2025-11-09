聽新聞
豬肉解封供不應求 知名小吃大排長龍

聯合報／ 記者陳敬丰劉明岩胡蓬生／連線報導
彰化以溫體豬為主要食材的肉圓店（圖）、爌肉飯，昨天上午重新營業，生意興隆。記者黃仲裕／攝影
昨天市場豬肉攤全面恢復正常營業，幾個縣市肉品市場出現供不應求現象。台中市長盧秀燕昨也到市場關心豬肉供應狀況，發現略有供不應求導致價格稍高，她表示會繼續觀察市場價格與供需情形，並確保食品衛生安全。

前天禁令解除後，以溫體豬為主要食材的彰化各爌肉飯肉圓店，昨天上午紛紛重新營業，知名的「阿泉爌肉」及「阿璋肉圓」等名店，顧客更是大排長龍；顧客都說，「等了好久，總算又吃到這美好的滋味」。

盧秀燕上午到東區建國公有市場，視察重新開市首日的豬肉攤狀況。她說，部分攤商有增加備貨量，有人準備超過平常1倍以上的存貨，但仍有點供不應求，進貨量與顧客量都增加，豬肉批發價格上升，整體還算穩定，銷售也很熱絡。市府會再多注意幾天，昨天全市都加強清消，持續為食品衛生安全把關。

苗栗縣是全台黑毛豬最大的消費市場，肉品市場前天拍出均價高達每公斤125元，全台最高；昨天又打破昨天行情，均價上升到130元。

苗栗肉品市場總經理林澄清表示，非洲豬瘟疫情發生前，周六拍出的數量僅約300頭，昨天增至600多頭，但仍供不應求，不少承銷人反映「豬肉不夠」，周一將加碼進貨至1040頭。

曾獲第一屆500碗最高榮譽的彰化「阿泉爌肉」，禁令期間改賣滷雞腿飯，解禁後，昨早6點起恢復供應爌肉飯，很多死忠顧客店門還沒開就已排隊。老闆謝泊宏說，備貨比以往多了兩成；雞腿飯，仍維持每天80份。

彰化以溫體豬為主要食材的肉圓店、爌肉飯（圖），昨天上午重新營業，生意興隆。記者劉明岩／攝影
非洲豬瘟 廚餘 豬肉 肉品市場 爌肉飯 肉圓 盧秀燕

