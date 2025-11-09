聽新聞
0:00 / 0:00

卓揆視察防疫 桃園提廚餘蒸煮監控疑慮

聯合報／ 記者陳俊智季相儒／桃園報導
行政院長卓榮泰（右）昨天在第一航廈視察，並親手牽檢疫犬。記者季相儒／攝影 季相儒
行政院長卓榮泰（右）昨天在第一航廈視察，並親手牽檢疫犬。記者季相儒／攝影 季相儒

豬隻禁宰禁運解封，行政院長卓榮泰昨視察桃園機場非洲豬瘟檢疫措施，由桃園副市長蘇俊賓陪同；蘇表示，廚餘蒸煮監控及去化的問題還有待中央與地方合作解決，尤其養豬場蒸煮設備老舊，能否順利銜接監控系統，且完全符合環境部防疫指引，恐有疑慮。

卓榮泰對此表示，他已指示中央各部會妥善因應，研議出最好的策略與執行方式，並與地方合作。他也強調未來將以「零信任、零容忍」原則執行邊境防疫，不容許任何疏忽或環節漏洞，將非洲豬瘟阻絕於境外。

蘇俊賓說，雖然豬瘟危機暫時解除，但後續還有相關問題，例如開放廚餘養豬的蒸煮流程防疫規範與輔導各縣市廚餘去化等，都有待中央制定更完善的政策，由地方輔導豬農等配合。

他表示，環境部已建立科技管理流程，開發廚餘蒸煮即時監視系統，也要補助豬農一半設備費，政策應能獲得不少支持，但許多養豬場蒸煮設備老舊，是否能順利銜接監控系統，且完全符合環境部防疫指引，恐有疑慮，希望中央依據各場的實際狀況，彈性調整補貼方案。

另外，全台每天約有2115噸廚餘，停用廚餘養豬後，各縣市多送焚化爐或掩埋，此舉對老舊的焚化廠耗損很大，非長久之計。

蘇俊賓說，中央應盡速制定廚餘去化的中長期方案，包含廚餘飼料化或飼養流程精進，尤其堆肥或生質能等設備的規畫建置很耗時間，應即早部署。

非洲豬瘟 廚餘

延伸閱讀

卓榮泰視察桃機防豬瘟工作 蘇俊賓為豬農發聲

影／防堵豬瘟邊境檢疫 卓榮泰指示「零信任、零容忍」原則

桃園大溪工藝周展出12國競賽作品 蘇俊賓：新木藝復興

核二、核三重啟？卓榮泰表態：尊重科學與專業來決定

相關新聞

豬肉解封供不應求 知名小吃大排長龍

昨天市場豬肉攤全面恢復正常營業，幾個縣市肉品市場出現供不應求現象。台中市長盧秀燕昨也到市場關心豬肉供應狀況，發現略有供不...

卓揆視察防疫 桃園提廚餘蒸煮監控疑慮

豬隻禁宰禁運解封，行政院長卓榮泰昨視察桃園機場非洲豬瘟檢疫措施，由桃園副市長蘇俊賓陪同；蘇表示，廚餘蒸煮監控及去化的問題...

供不應求！苗栗早市今恢復供應溫體豬肉 肉品市場拍賣價再創新高

苗栗肉品市場今天毛豬拍賣共標出628頭，每公斤均價達130元，比昨天高出5元。明天周日休市，而配合承銷人需求，11月10...

價格明顯上揚...毛豬恢復拍賣次日 平均每公斤成交價111元

根據中央畜產會公布的全台毛豬行情統計，截至今日晚間傍晚17時，全國規格豬拍賣成交量共計1萬9639頭，平均重量為130....

雲林肉品市場交易均價破115元！養豬協會籲禁廚餘養豬 痛一次就夠了

全台毛豬恢復拍賣交易第二天，雲林肉品市場今天均價衝上每公斤115.56元，創新高，最高價每公斤132元，市場總經理黃加安...

解除禁宰令第二天！彰化毛豬拍賣再創高貴 均價衝上112.5元

中央恢復毛豬屠宰和拍賣交易的第二天，彰化縣肉品市場今拍出每公斤130元，不過家庭主婦到傳統市場買豬肉認為「不貴」，還猜測...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。