卓揆視察防疫 桃園提廚餘蒸煮監控疑慮

豬隻禁宰禁運解封，行政院長卓榮泰昨視察桃園機場非洲豬瘟檢疫措施，由桃園副市長蘇俊賓陪同；蘇表示，廚餘蒸煮監控及去化的問題還有待中央與地方合作解決，尤其養豬場蒸煮設備老舊，能否順利銜接監控系統，且完全符合環境部防疫指引，恐有疑慮。

卓榮泰對此表示，他已指示中央各部會妥善因應，研議出最好的策略與執行方式，並與地方合作。他也強調未來將以「零信任、零容忍」原則執行邊境防疫，不容許任何疏忽或環節漏洞，將非洲豬瘟阻絕於境外。

蘇俊賓說，雖然豬瘟危機暫時解除，但後續還有相關問題，例如開放廚餘養豬的蒸煮流程防疫規範與輔導各縣市廚餘去化等，都有待中央制定更完善的政策，由地方輔導豬農等配合。

他表示，環境部已建立科技管理流程，開發廚餘蒸煮即時監視系統，也要補助豬農一半設備費，政策應能獲得不少支持，但許多養豬場蒸煮設備老舊，是否能順利銜接監控系統，且完全符合環境部防疫指引，恐有疑慮，希望中央依據各場的實際狀況，彈性調整補貼方案。

另外，全台每天約有2115噸廚餘，停用廚餘養豬後，各縣市多送焚化爐或掩埋，此舉對老舊的焚化廠耗損很大，非長久之計。

蘇俊賓說，中央應盡速制定廚餘去化的中長期方案，包含廚餘飼料化或飼養流程精進，尤其堆肥或生質能等設備的規畫建置很耗時間，應即早部署。