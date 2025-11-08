供不應求！苗栗早市今恢復供應溫體豬肉 肉品市場拍賣價再創新高
苗栗肉品市場今天毛豬拍賣共標出628頭，每公斤均價達130元，比昨天高出5元。明天周日休市，而配合承銷人需求，11月10日（周一）將突破千頭，預計拍賣1040頭。
苗栗縣是全台黑毛豬最大的消費市場，今天拍出黑毛豬349頭、白毛豬279頭，共計628頭，其中連2頭受傷毛豬也順利拍出。苗栗肉品市場昨天拍出毛豬的均價高達每公斤125元，全台最高；今天又打破昨天行情，均價上升到130元。
苗栗肉品市場總經理林澄清表示，非洲豬瘟疫情發生前，周六拍出的數量僅約300頭，今天增至600多頭，但「供不應求」，不少承銷人仍反映「豬肉不夠」，下周一苗栗肉品市場將加碼至1040頭。
苗栗縣衛生局指出，因應中央宣布豬肉復市，為確保縣內豬肉正常供應，縣府立即啟動防疫應變作為，全面加強轄內豬肉產品流向監控及市場稽查，嚴守「非洲豬瘟不得入市」防線，確保民眾食肉安全。衛生局針對縣內製造業、販賣業、餐飲業及攤商等業者進行108家次稽查，並宣導落實購買來源登錄、留存交易與屠宰檢驗證明文件等措施，確保肉品來源清楚、流向可追溯。
因應今日苗栗縣溫體豬肉恢復上市，衛生局針對18鄉鎮傳統市場共172攤生鮮豬肉攤位，共稽查90攤生鮮豬肉攤位及6家豬肉製品加工廠，重點檢視肉品來源文件、屠宰合格證明及販售環境衛生等項目，結果均未發現異常。
