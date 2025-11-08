豬肉禁令補助商家每攤3萬元 立委赴市場宣導申請方式

快訊

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導
立委陳瑩、莊瑞雄前往台東肉品市場，關心攤商恢復營業情況。圖／陳瑩國會辦公室提供
立委陳瑩、莊瑞雄前往台東肉品市場，關心攤商恢復營業情況。圖／陳瑩國會辦公室提供

非洲豬瘟禁宰令於7日零時正式解除，全台屠宰場恢復作業，傳統市場的生鮮溫體豬肉銷售也全面復甦。立委陳瑩莊瑞雄8日前往台東肉品市場，關心攤商恢復營業情況，並向現場業者宣導經濟部最新公告的「豬肉攤商營業損失補助方案」，協助攤商儘快申請每攤3萬元補助。

這段期間因防疫暫停宰殺豬隻，市場攤商被迫停業，許多家庭因此受到衝擊。為協助受影響的溫體豬肉販售攤商度過難關，陳瑩與莊瑞雄於「禁宰禁運」限令公告時，即向經濟部及農業部禁令將嚴重影響攤商生計，希望中央公告相關補助，協助攤商度過配合防疫而無收入的窘境。

經濟部於6日發布公告，只要是地方政府造冊列管的豬肉攤商，都可申請每攤3萬元補助，由縣府統籌受理，並以「從寬認定」原則辦理。

莊瑞雄表示，這次非洲豬瘟疫情突發，為防堵疫情蔓延，全台屠宰場與市場須立即配合停止宰殺，台東地區許多家庭型攤商因此無貨可售、收入中斷。他們第一時間向經濟部及農業部反映地方困境，感謝中央迅速採納建議，將市場攤商納入補助範圍，讓受影響的業者能在最短時間內獲得實質協助。

陳瑩強調，台東的市場攤商多為家庭生計支柱，中央的補助不只是金錢上的援助，更是讓大家「喘一口氣」的重要幫助。豬肉禁宰解禁，生活秩序恢復與地方經濟重新啟動。她會持續關心後續申請進度，讓補助能盡快發放到位，讓攤商配合防疫的損失降到最低。

非洲豬瘟 攤商 豬肉 莊瑞雄 陳瑩 傳統市場

