價格明顯上揚...毛豬恢復拍賣次日 平均每公斤成交價111元

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
根據中央畜產會公布的全台毛豬行情統計，截至今日晚間傍晚17時，平均每公斤成交價為111.92元。記者黃仲裕／攝影
根據中央畜產會公布的全台毛豬行情統計，截至今日晚間傍晚17時，全國規格豬拍賣成交量共計1萬9639頭，平均重量為130.98公斤，平均每公斤成交價為111.92元。與10月22日禁宰禁運前封關日平均價99元相比，價格明顯上揚。

全台活豬禁運、禁宰15天後，前天中午起恢復載運，昨日起恢復拍賣與屠宰。昨日肉攤解封擺上新鮮豬肉，隨即出現購買人潮，截至今天傍晚，毛豬平均每公斤成交價已來到111.92元。

台灣養豬青年聯盟理事長張佑誠說，今天價格比較不準，因為禮拜日攤商休息，民眾也想先囤肉因此集中今天採買，評估下周起價格就會回穩，重現一公斤約90多元的成交價。

張佑誠也指出，也有肉攤反映，因為近日話題聚焦養豬場廚餘，民眾看到環境多覺得不安心，很多消費者會怕，今天買肉時會特別詢問是飼料豬或廚餘豬，「大家對廚餘有些疑問。」但由於已禁宰15天，期間不但滷肉飯都吃不到，連米血等也沒得點，發現國人口味還是偏好溫體豬肉，因此也感謝消費者，解禁後願意捧場、感謝重拾信心。

為迎接溫體豬肉重返市場，各部會近日也加入宣傳豬肉行列。教育部今推出影片，由教育部長鄭英耀邀請政務次長張廖萬堅、常務次長朱俊彰、主任秘書林伯樵一起於午餐時間大啖排骨湯、滷豬腳。朱俊彰表示，「一個禮拜沒吃還是會懷念。」台灣豬已上工，鼓勵民眾一同支持國產溫體豬肉。

非洲豬瘟 廚餘

