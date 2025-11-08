雲林肉品市場交易均價破115元！養豬協會籲禁廚餘養豬 痛一次就夠了
全台毛豬恢復拍賣交易第二天，雲林肉品市場今天均價衝上每公斤115.56元，創新高，最高價每公斤132元，市場總經理黃加安說，冷凍廠商庫存不足，急著「補血」，且消費者對台灣豬有信心，才會衝出新高，雲林縣養豬協會理事長吳英吉認為目前價格合理，希望中央拿出魄力全面禁止廚餘養豬，讓養豬產業永續經營。
雲林肉品市場先前每周六因冷凍廠商不進場承購，拍賣頭數約1500頭，較平日減少1千頭，為盡快消化先前禁宰的毛豬數量，今拍賣1771頭豬，原先周六不進場的冷凍廠商為補足庫存，今早陸續進場，市場首頭豬重達132公斤，拍出每公斤102元，優於昨天開盤價。
下午肉品市場拍賣結束，均價衝上每公斤115.56元，不僅刷新雲林肉品市場新高價，也比昨天99.6元高出近16元，甚至有豬隻拍出每公斤132元。
黃加安表示，因先前休市15天，小吃、餐廳業者需求殷切，且冷凍廠商庫存多數不足，加上肉品市場明天休市，因此豬隻供不應求，價格持續上漲，至於未來走向，仍要視下周供需情況而定。
吳英吉認為今天肉品市場價格是合理反應，消費者長達15天沒有溫體豬肉可以吃，大家都在排隊買豬肉、吃控肉飯，「我也去排隊吃控肉飯」，非洲豬瘟疫情已控制住，消費者對台灣豬肉有信心，才恢復拍賣2天又逢周日休市，價格上漲很合理。
「這15天豬農都默默配合政府防疫政策」，吳英吉表示，為保護養豬產業，豬農這段期間持續配合防疫，沒有怨言，但確診非洲豬瘟的養豬場豬肉已流向市場，「有每一塊豬肉都追回來了嗎？」台灣豬農禁不起任何冒險，中央應該藉此全面禁止廚餘養豬，讓產業永續經營，「痛一次就夠了」。
