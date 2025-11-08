非洲豬瘟邊境檢疫 卓榮泰：維持零信任、零容忍標準

行政院長卓榮泰8日前往桃園國際機場視察北登機廊廳工程概況及非洲豬瘟邊境檢疫措施。他表示，12月起，與第二航廈連通的第三航廈北登機廊廳，將開放出入境旅客使用，旅客於第二航廈進行進、出關手續，因此整體安全防疫工作務必維持現有一致標準。

卓榮泰提到，自2018年中國通報亞洲首例非洲豬瘟病例以來，在賴清德、蘇貞昌及陳建仁等3位行政院前院長帶領下，中央、地方合力將非洲豬瘟阻絕於境外。

他指出，過去半個多月以來，也在中央及地方通力合作下，成功將疫情管控於台中單一案例場，未進一步擴大；未來不容許有任何人為疏忽或環節疏漏，並透過層層防護與阻隔，共同守護台灣這塊淨土。

針對未來檢疫，卓榮泰提四大要求，包括：第一，X光機檢驗設備務必運作正常；第二，加強補充所有查驗人力至充足；第三，讓檢疫犬安全上場檢疫；第四，務必讓所有違規物件無處可藏。

卓榮泰說明，2026年度總預算已將「擴大內需」中的「加強觀光」納入重要施政目標，政府會積極推動觀光產業，未來人流及物流往來勢必更加頻繁。針對來自非洲豬瘟高風險地區的入境旅客行李、郵包及快遞，X光機檢驗比例務必維持100%，同時人工開箱查驗比例也應提高至少20%。

卓榮泰請邊境查驗同仁務必採取「零信任」、「零容忍」態度，嚴格執行查驗工作，澈底防護國家安全，並呼籲所有國人及外國入境旅客禁止攜帶任何肉品、植物種子等違規物品入境，切勿因個人疏忽，耗費龐大社會成本。

鑑於昨（7）日凌晨零時起已恢復毛豬拍賣、屠宰、屠體運輸及零售交易，昨日全台肉品市場拍賣價每公斤約103元，較預期穩定，卓榮泰也希望繼續維持豬肉供應穩定及豬價平穩，以保障豬農及消費者權益。

卓榮泰說，農業部6日已於行政院會提出「因應非洲豬瘟解除禁運禁宰後之產銷調節及輔導作為」報告，針對豬農、養豬場、肉品市場、毛豬承銷人、傳統肉攤及屠宰場等對象，提供包含禁用廚餘期間之飼料差額、廚餘清運油資、4種專案農貸之週轉金利息補助等十項補助方案，並已上路實施。

他強調，非洲豬瘟為動物性傳染疾病，不會傳染人類，並且在經過多日清零檢驗後，目前台灣豬肉已完全沒有問題，期盼國人多消費豬肉，幫助台灣豬農，讓豬肉市場儘速恢復穩定。

針對下週一（11月10日）可能影響台灣的鳳凰颱風，卓榮泰表示，中央災害應變中心維持一貫運作機制，透過中央各部會長期橫向協作，以及與地方政府合作默契，一定會提早整備及呼籲相關防災措施，一個命令、動作、標準及時程都會馬上做到，相信台灣此次也能順利通過颱風帶來的考驗。