卓榮泰視察桃機防豬瘟工作 蘇俊賓為豬農發聲

桃園副市長蘇俊賓今早陪行政院長卓榮泰視察桃園機場非洲豬瘟檢疫措施，過程中點出防疫、黑毛豬產業與廚餘去化3個面向都有問題待解，亟需中央地方合作處理。

蘇俊賓指出，雖然豬瘟危機暫時解除，但後續還有管制等問題，例如開放廚餘養豬後的蒸煮流程防疫規範、桃園的黑毛豬產業未來發展與輔導與各縣市廚餘去化危等，都有待中央制定更完善的政策，然後地方輔導豬農等人配合。

蘇俊賓表示，環境部已經建立科技管理流程，開發廚餘蒸煮即時監視系統，同時也給予豬農設備補助，政策應能獲得不少支持，但許多養豬場蒸煮設備老舊，是否能順利介接到監控系統且完全符合環境部防疫指引，恐有疑慮，希望中央可依據各場的實際狀況，彈性調整補貼方案。

另外，全台每天約有2115噸廚餘，停用廚餘養豬後，各縣市多送焚化爐或掩埋，此舉對老舊的焚化廠耗損很大，非長久之計，中央應盡速制定廚餘去化的中長期方案，尤其堆肥或生質能等設備的規畫建置很耗時間，應即早部署。

蘇俊賓也說，桃園的黑毛豬不僅只是畜牧產業，還有深厚的歷史與文化意義，盼能延續。因此，未來不管是廚餘飼料化或飼養流程精進，都需要中央與桃園合作。

卓榮泰表示，他已指示中央各部會妥善因應，研議出最好的策略與執行方式，然後與地方合作。