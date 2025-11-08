快訊

聯合報／ 記者周佑政／台北即時報導
非洲豬瘟禁令已經解除，賴清德總統今天在臉書表示，「台灣豬回來了」，政府會全力防疫，邀請國人朋友一起用行動繼續支持台灣豬。圖／總統府提供
非洲豬瘟禁令已經解除，賴清德總統今天在臉書表示，「台灣豬回來了」，政府會全力防疫，邀請國人朋友一起用行動繼續支持台灣豬。圖／總統府提供

非洲豬瘟禁令已經解除，賴清德總統今天在臉書表示，「台灣豬回來了」，賴總統也分享自己喜歡的台灣小吃包括滷肉飯、貢丸湯、大腸麵線等「快問快答」影片，他表示，政府會全力防疫，邀請國人朋友一起用行動繼續支持台灣豬。

賴總統表示，滷肉飯、刈包、肉圓、貢丸湯等，很多我們熟悉的台灣味，都是用好吃的台灣豬做成的。謝謝這陣子豬農、產業夥伴、攤商及國人朋友的配合。這週末開始，大家又可以買到各種新鮮的本土豬肉。

賴總統在「快問快答」影片中也說，請國人朋友放心，非洲豬瘟是只會感染豬的動物疾病，不會人傳人，但台灣豬需要大家繼續努力守護，請大家不要從國外寄回、帶回任何違禁的肉製品，也期待台灣豬肉能夠早日重返國際市場，政府會全力防疫，也請大家跟我們一起用行動支持台灣豬，謝謝大家。

非洲豬瘟 廚餘

相關新聞

影／想念的滋味！彰化名店阿泉爌肉飯、阿璋肉圓恢復供應 饕客排長龍

自台中爆發非洲豬瘟後，全台禁宰禁運豬隻15天，昨天禁令解除，以溫體豬為主要食材的彰化各爌肉飯及肉圓店，今天上午紛紛重新營...

豬肉攤開市 盧秀燕上午到市場關心：價格稍高、整體穩定

台中市爆發全國首例非洲豬瘟，日前中央解除禁運禁宰，今天市場豬肉攤全面恢復正常營業。台中市長盧秀燕今天上午到市場關心豬肉供...

影／溫體豬回來了 彰化爌肉飯及肉圓名店湧入大量人潮

非洲豬瘟爆發致全台禁宰禁運15天後，溫體豬昨天下午開始運送各大攤商，彰化以溫體豬為重要食材的爌肉飯以及肉圓小吃店今天開始...

台灣豬回來了 賴總統「快問快答」炒豬肝、麻油腰子全都最愛

非洲豬瘟禁令已經解除，賴清德總統今天在臉書表示，「台灣豬回來了」，賴總統也分享自己喜歡的台灣小吃包括滷肉飯、貢丸湯、大腸...

賴總統公開愛吃的豬肉料理 邀民眾行動支持台灣豬

賴清德總統8日於臉書發布「快問快答」短影音，公開自己愛吃的幾道豬肉料理。賴總統表示，「台灣豬回來了！」滷肉飯、刈包、肉圓...

「豬」事大吉 陳時中笑稱賴清德這幾天應該會吃爌肉飯

台中一間養豬場豬隻染疫非洲豬瘟，造成全台15天禁運禁宰，昨天恢復。行政院政務委員陳時中今表示，「豬」事大吉，昨天解除禁運...

