台灣豬回來了 賴總統「快問快答」炒豬肝、麻油腰子全都最愛

非洲豬瘟禁令已經解除，賴清德總統今天在臉書表示，「台灣豬回來了」，賴總統也分享自己喜歡的台灣小吃包括滷肉飯、貢丸湯、大腸麵線等「快問快答」影片，他表示，政府會全力防疫，邀請國人朋友一起用行動繼續支持台灣豬。

賴總統表示，滷肉飯、刈包、肉圓、貢丸湯等，很多我們熟悉的台灣味，都是用好吃的台灣豬做成的。謝謝這陣子豬農、產業夥伴、攤商及國人朋友的配合。這週末開始，大家又可以買到各種新鮮的本土豬肉。

賴總統在「快問快答」影片中也說，請國人朋友放心，非洲豬瘟是只會感染豬的動物疾病，不會人傳人，但台灣豬需要大家繼續努力守護，請大家不要從國外寄回、帶回任何違禁的肉製品，也期待台灣豬肉能夠早日重返國際市場，政府會全力防疫，也請大家跟我們一起用行動支持台灣豬，謝謝大家。