台灣豬回來了 賴總統「快問快答」炒豬肝、麻油腰子全都最愛
非洲豬瘟禁令已經解除，賴清德總統今天在臉書表示，「台灣豬回來了」，賴總統也分享自己喜歡的台灣小吃包括滷肉飯、貢丸湯、大腸麵線等「快問快答」影片，他表示，政府會全力防疫，邀請國人朋友一起用行動繼續支持台灣豬。
賴總統表示，滷肉飯、刈包、肉圓、貢丸湯等，很多我們熟悉的台灣味，都是用好吃的台灣豬做成的。謝謝這陣子豬農、產業夥伴、攤商及國人朋友的配合。這週末開始，大家又可以買到各種新鮮的本土豬肉。
賴總統在「快問快答」影片中也說，請國人朋友放心，非洲豬瘟是只會感染豬的動物疾病，不會人傳人，但台灣豬需要大家繼續努力守護，請大家不要從國外寄回、帶回任何違禁的肉製品，也期待台灣豬肉能夠早日重返國際市場，政府會全力防疫，也請大家跟我們一起用行動支持台灣豬，謝謝大家。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言