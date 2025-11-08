賴總統公開愛吃的豬肉料理 邀民眾行動支持台灣豬

賴清德總統8日於臉書發布「快問快答」短影音，公開自己愛吃的幾道豬肉料理。賴總統表示，「台灣豬回來了！」滷肉飯、刈包、肉圓、貢丸湯，很多令人熟悉的台灣味，都是用好吃的台灣豬做成的，就像他前面這一盤盤料理，像滿漢全席一般。

賴總統提到，過去一陣子，因為防範非洲豬瘟，辛苦豬農、產業夥伴、攤商以及國人朋友的配合，但是從這週末開始，大家又可以在市場買到各種新鮮的本土豬肉，安心享用美食了。謝謝這陣子豬農、產業夥伴、攤商及國人朋友的配合。