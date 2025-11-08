「豬」事大吉 陳時中笑稱賴清德這幾天應該會吃爌肉飯

台中一間養豬場豬隻染疫非洲豬瘟，造成全台15天禁運禁宰，昨天恢復。行政院政務委員陳時中今表示，「豬」事大吉，昨天解除禁運看起來傳染病應該斷鏈，第一天拍賣就來到2萬8000頭，不過過去1天大約殺2萬2000頭，去化預計要到明年3月，政府也相當重視，賴清德總統及行政院長桌榮泰這幾天應該會吃爌肉飯，大家一定要吃台灣豬。

陳時中今出席2025台灣社區整合照顧研討會致詞表示，「豬」事大吉，解除禁運之後，其實看起來還好，這個時間的傳染病應該是斷鏈了，接下來要面對產銷平衡。

陳時中表示，昨天第一天拍賣了2萬8000多頭，市場供應平穩，平均價達到103元，其實這都還算好，但是還不能夠高興太早。平常一天大概殺2萬2000頭，昨天多了6000頭，其實是好事情去化了一些，但是去化以原來計畫大概要到明年3月。

陳時中表示，前幾天一定都賣得好，因為大家要囤貨，但囤貨完量會高，但若貨都補好了，就會開始算需要的量，將來就會往下降，所以政府也在非常重視這事情。

「賴清德跟卓榮泰這2天應該都會去吃爌肉飯」，陳時中笑著說，所以大家要幫忙一下，因為去化要到明年3月，每天都多出比平常更多14%，如果有社會責任感的話，就要每天吃比以前多的豬肉，一定要幫忙消耗更多的豬，「一定要吃台灣豬」，祝大家豬事大吉。