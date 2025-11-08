影／防堵豬瘟邊境檢疫 卓榮泰指示「零信任、零容忍」原則

行政院長卓榮泰今日上午前往桃園國際機場視察非洲豬瘟邊境檢疫作業，強調未來將以「零信任、零容忍」原則執行邊境防疫，不容許任何疏忽或環節漏洞，必須層層防護，將非洲豬瘟阻絕於境外。

卓榮泰上午在第一航廈手提行李檢查區聽取簡報，並前往快遞貨物查驗區視察，但快遞貨物區不開放媒體採訪。他表示，過去半個多月來，中央與地方及相關單位通力合作，成功將疫情控制在單一場域，國內豬價昨日平均為每公斤新台幣103元，行政院會已通過補助與支持措施，將協助豬農並兼顧消費者權益。

他指出，自2018年以來中央與地方合力防堵非洲豬瘟，此次事件顯示只要一處疏漏就會付出高昂代價，因此呼籲全民共同維護防疫成果。他並強調，邊境防疫將強化X光設備、人力配置及檢疫犬執勤，並確保違規物件無法規避查驗，才能持續守住台灣。

在機場設施方面，卓榮泰表示，桃園機場第三航廈北登機廊廳進度正常，下月起旅客可經北廊廳通往第二航廈，第三航廈投入營運後，防疫標準將與第一、二航廈一致。

他指出，明年度中央政府總預算已將推動觀光列為強化內需的重要項目，未來國門開放後，人流與物流將增加，人工查驗將至少提升20%，採取零信任、零容忍態度，才能徹底防護國家安全，以確保防疫不留破口。