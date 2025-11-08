豬肉攤解封買氣熱絡！盧秀燕今視察建國市場40肉攤：市府會緊盯食安

國內豬隻禁令解除，昨起恢復拍賣。台中市建國公有市場40家豬肉攤今全數重新開張，備貨增1倍，買氣熱絡。台中市長盧秀燕今早到場關心，並與攤商、民眾互動。她強調，市府會緊盯市場狀況並確保食安，讓市民能安心選購新鮮國產食材。

經發局說明，建國市場今40家肉攤全部恢復營業，豬肉攤商目前每頭豬進貨成本相較疫前增加約800元至1200元，五花肉售售價每斤約160元至180元，市府也會持續關注市場供應狀況，確保價格穩定、貨源充足。

盧秀燕今早7時30分赴建國公有市場，關心豬肉供應與價格變化，與攤商寒暄打氣，與民眾互動，了解民眾的購買心聲。

盧秀燕表示，隨著市場溫體豬販售逐步恢復營運，購買需求也明顯提升，市府會繼續觀察市場價格及供應情形，並確保食品衛生安全，讓市民能安心選購新鮮國產食材。

盧秀燕指出，隨著零售市場溫體豬肉販售恢復營運，市民期待已久，今日部分攤商備貨量有增加，有業者甚至準備平日1倍以上的存貨以應需求。部分攤商反映，因進貨量與顧客增加，供不應求，批發售價略有上升，但整體穩定，銷售情況熱絡。

盧秀燕表示，台中市重視國產肉品品質與市場秩序，除維持穩定供應外，也會針對價格波動觀察與調整。同時，攤商也都做足準備，維護公共安全衛生，讓市民能安心選購，享用新鮮美味的在地食材。