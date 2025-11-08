新北零售市場恢復豬肉販售 每台斤售價210元、比禁運前多10元
因應非洲豬瘟影響，配合中央實施禁運禁宰15天，新北市零售市場今天恢復溫體豬肉販售，市場處於今日到各市場加強生豬肉攤商查核。市長侯友宜也要求，零售市場除應確實做好環境清潔消毒及生豬肉品來源查核外，未來持續守好防線，也確保市場肉品安全衛生。
市場處表示，國內豬隻禁令昨日解封，今起零售市場因有肉品市場供貨後已恢復正常販售。根據資料顯示，溫體豬肉於疫情前每台斤200元，今日重新開市後，經查核市場販售價格每台斤210元，相較禁運前的價格差異不大，顯示豬肉價格平穩。另就雞腿肉今日查訪每台斤200元，相較疫情前後約上漲20至30元之間。
對於攤商所關心的豬肉攤商補助部分，禁運禁宰期限解除後，市場處已於11月7日發函予各市場自治會登記造冊，並請其於12月5日前函送市場處，並預計11月17日將邀集公有及民營市場，召開攤商補助申請表件說明會。申請文件經市場處受理經審核無誤後，針對新北市加碼生豬肉攤每攤1.5萬部分，將直接撥付予攤商提供之銀行帳號。
另就經濟部補助每攤3萬元部分，將由市場處造冊後函送經濟部商業發展署審核，倘經審核通過後補助款項將直接撥付至攤商提供的銀行帳號。
另非洲豬瘟疫情期間，為體恤公有市場攤商的生計，除針對無出攤營業的豬肉攤商免收使用費外；對於販賣肉製品及熟食品的攤商，如因無生豬肉物料致無法出攤營業者，亦減免使用費。市場處呼籲，攤商勿購買及販售使用來路不明的肉品 ，注意相關防疫措施及加強環境清潔消毒。
