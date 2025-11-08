雲林豬隻復拍第2天首頭豬價破百元 冷凍廠假日進場「補血」

快訊

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
全國豬隻恢復屠宰、拍賣進入第二天，雲林肉品市場為盡快消化先前禁宰的毛豬數量，今天預計拍賣1700頭豬，原先周六不進場的冷凍廠商為補足庫存，今早陸續進場。圖／雲林肉品市場提供
全國豬隻昨天恢復屠宰、拍賣，雲林肉品市場昨首頭豬拍出每公斤99.6元，均價每公斤98.92元，今逢假日，原冷凍廠商不會進場承購，因庫存多數不足，廠商陸續進場，今首頭豬即拍出每公斤102元價格，市場總經理黃加安表示，價格波動約3%，屬合理範圍。

全國豬隻恢復屠宰、拍賣進入第二天，雲林肉品市場先前每周六因冷凍廠商不進場承購，拍賣頭數約1500頭，較平日減少1千頭，為盡快消化先前禁宰的毛豬數量，今天預計拍賣1700頭豬，原先周六不進場的冷凍廠商為補足庫存，今早陸續進場，市場首頭豬重達132公斤，拍出每公斤102元，優於昨天開盤價。

黃加安表示，今天因為有多家冷凍廠庫存尚未補足，想要多承購頭數，所以價格開得不錯，目前拍賣價格波動與昨天相較約在3%內，尚屬合理，「可以接受」。

黃加安表示，消費市場受青睞的毛豬規格以110公斤到120公斤為主，先前拍賣規格豬占整體拍賣數8至9成，因禁宰15天，重量多數略有增加，目前規格豬大約占拍賣數一半，所幸豬農在過去15天嚴格控管飼養，沒有嚴重超重，未來價格波動仍要看市場需求變化。

