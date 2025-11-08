聽新聞
豬肉攤開市 盧秀燕上午到市場關心：價格稍高、整體穩定
台中市爆發全國首例非洲豬瘟，日前中央解除禁運禁宰，今天市場豬肉攤全面恢復正常營業。台中市長盧秀燕今天上午到市場關心豬肉供應狀況，目前稍微有點供不應求，也導致價格稍高，她表示會繼續觀察市場價格與供需情形，並確保食品衛生安全。
盧秀燕今天上午7時半到東區建國公有市場，視察正常開市第一天的豬肉攤狀況。她說，今天部分攤商有增加備貨量，有人準備超過平常1倍以上的存貨，不過還是有點供不應求，攤商反映進貨量與顧客量都有增加，豬肉批發價格上升，整體還算穩定，銷售情況也很熱絡。
盧秀燕表示，市府會再多注意幾天，除了價格與供需狀況，也持續為食品衛生安全把關，今天全市都有加強清消，運送車輛也有清消，攤商為開業做足準備，為民眾工安全衛生好資的國產豬肉。
經濟發展局指出，今天上午建國市場40家豬肉攤商全部恢復營業，目前每頭豬的進貨成本約比疫情前高出800到1200元，五花肉的售價約是每斤160到180元，市府會持續關注市場供需，確保價格穩定、貨源充足。
