非洲豬瘟「無名英雄」曝光 黃智賢盛讚黃有良：幻想中才會有的公務員

非洲豬瘟疫情初步守住了，資深媒體人黃智賢在臉書「黃智賢世界」盛讚農業部獸醫所副研究員、WOAH豬瘟參考實驗室專家黃有良，「他竟然是我們幻想中，才會有的公務員」，黃有良主動建議台中市加驗非洲豬瘟，得以及早發現。「如果不是因為我們有個黃有良，台灣會怎樣？」大概是在非洲豬瘟的疫情大擴散，甚至全境擴散以後，在幾十，幾百，幾千個豬場淪陷以後，人們才會後知後覺的醒悟。

一場本不應爆發的非洲豬瘟，讓全台灣都受害。黃智賢表示，但在這樣的黑暗中，仍然有亮光。台中市10月20日送檢體時只勾選檢測「豬隻呼吸道疾病」 ，黃有良查閱檢體案場的病歷和化製監測資料，認為短時間裡那麼多豬隻死亡很不尋常，認為必須檢驗非洲豬瘟。

黃智賢表示，受限於是接受委託檢驗單位，必須由台中市提出委託才行。於是黃有良建議台中市加驗非洲豬瘟，台中市同意後，一測就檢測出強烈陽性訊號。為求慎重請台中市緊急再次採樣並再次檢驗，還是陽性，於是10月22日凌晨開始緊急應變。

如果未及時發現非洲豬瘟，會是怎樣的慘況？黃智賢表示，會有幾百萬隻豬被撲殺？台灣會有多久沒有本土豬，得從海外進口？

又有多少人會傾家蕩產？多少食品產業會崩壞？多少餐飲行業，會從此不復勝況？「幸好，天佑台灣，我們有黃有良。因為他想多了一層，他多查了一層，他多走了一步。只因他不怕事。我們才有今天的豬市重起。我們台灣人心愛的台灣豬，才能在懸崖邊被救。謝謝黃有良。致敬黃有良」。