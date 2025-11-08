聽新聞
盧秀燕再道歉 解封後加嚴防疫查核

聯合報／ 記者陳敬丰／台中報導
台中市長盧秀燕出席議會定期會時再度為非洲豬瘟疫情道歉。記者黃仲裕／攝影
台中市長盧秀燕出席議會定期會時再度為非洲豬瘟疫情道歉。記者黃仲裕／攝影

非洲豬瘟疫情初步解封後，台中市長盧秀燕繼前天二度鞠躬道歉、免職3局處長後，昨出席議會專案報告時再次鞠躬道歉。盧表示，處理過程做得不夠好，深深自責，向社會各界道歉，會以此為鑑。解封後，中市府立即啟動自主加嚴查核措施，全面盤點市售豬肉產品標示、來源及運輸。

盧秀燕昨天穿上招牌白色襯衫上陣。盧表示，這次將疫情鎖在案例場沒擴散，過程做得不夠好，造成大家擔心，她身為市長概括承受。

盧秀燕說，台灣本土沒有非洲豬瘟，不會憑空長出，一定是外來入侵，調查案主與親屬出國史或接觸史、檢驗豬隻食物，尚未在廚餘中驗到陽性反應。

盧表示，第一時間撲殺近二百頭豬，也清消案主住家，但案場多次檢驗仍有環境陽性，中央正在了解病毒活性與傳染強度。

昨天議場藍綠火藥味十足。藍營議員劉士州說，中央沒建立廚餘蒸煮即時監控系統，反而讓地方承擔。議員賴義鍠質疑，中央說廚餘是破口，但廚餘未驗出陽性反應，如何讓全國信服？議員黃佳恬、黃馨慧批評，找出邊境破口才是防疫關鍵，中央不追查來源，反而究責地方，台中不該是替罪羔羊。

綠營議員陳淑華批評，專案報告漏洞百出，還被當事人打臉，要求退回重寫。議員林祈烽直言，盧說「媽媽做不好要檢討」，但市長是公僕，別用「媽媽」套交情。議員陳俞融批評，盧誠信掃地，局處長下台，絕非偶發事件，而是系統失靈。

非洲豬瘟 廚餘

