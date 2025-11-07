快訊

被川普逗笑？白宮公布習近平「瞇眼笑容」照 大陸民眾看不到

聽新聞
0:00 / 0:00

屏東首日豬隻拍賣1511頭 黃昏市場豬肉攤生意佳

聯合報／ 記者潘奕言／屏東即時報導
屏東中山黃昏市場今天下午僅一家豬肉攤營業，許多消費者搶買溫體豬肉。記者潘奕言／攝影
屏東中山黃昏市場今天下午僅一家豬肉攤營業，許多消費者搶買溫體豬肉。記者潘奕言／攝影

今天恢復豬隻拍賣首日，屏東縣肉品市場中午開始進行拍賣，共成交1511頭，平均價格每公斤99.11元。屏東中山黃昏市場今天下午僅一家豬肉攤營業，老闆表示是從高雄鳳山批回來賣，屏東還未宰殺分切運送，首日生意很好，其中排骨最快完售。

屏東縣肉品市場中午開始進行拍賣，拍賣數1658頭最後成交1511頭，平均價格每公斤99.11元，比禁宰前每公斤約95元上漲了一些。不過豬隻拍賣後還要屠宰分切運送;，屏東的豬隻預估明天早上才能上市。

屏東中山黃昏市場約有5家豬肉攤，今天僅1家營業，其他仍休攤。老闆表示，因為屏東還未殺豬，所以只能從高雄鳳山進貨；豬肉下午2點40分送到，立即吸引許多消費者搶購，其中排骨最受歡迎，很快賣光，其他肉品的銷售也不錯。

老闆表示，禁宰令前他進貨每公斤約95元至105元之間，今天則是124元。今天是拍賣第一天，許多人已很久沒買溫體豬肉，買氣不錯；不過因豬隻已「囤積」了半個月，下星期開始可能會因量大而價格下滑，就看政府怎麼管控。

屏東中山黃昏市場今天下午僅一家豬肉攤營業，其他仍休市。記者潘奕言／攝影
屏東中山黃昏市場今天下午僅一家豬肉攤營業，其他仍休市。記者潘奕言／攝影
屏東中山黃昏市場今天下午僅一家豬肉攤營業，許多消費者搶買溫體豬肉。記者潘奕言／攝影
屏東中山黃昏市場今天下午僅一家豬肉攤營業，許多消費者搶買溫體豬肉。記者潘奕言／攝影
今天首日恢復豬隻拍賣，屏東縣肉品市場共成交1511頭。圖／屏東縣肉品市場提供
今天首日恢復豬隻拍賣，屏東縣肉品市場共成交1511頭。圖／屏東縣肉品市場提供

非洲豬瘟 廚餘

延伸閱讀

高雄4大肉品市場豬隻增3成 每公斤均價破百 肉販喊「豬隻醜又貴」

苗栗肉品市場拍賣毛豬行情大爆發 均價高達每公斤近125元

禁令解封！直擊黃昏市場大排長龍 民眾搶買豬肉喊：拿普發現金買個夠

胖了近10公斤！非洲豬瘟解禁 台東縣豬隻拍出好價格

相關新聞

每公斤均價破百…高雄4大肉品市場豬隻增3成 肉販喊「豬隻醜又貴」

高雄、鳳山、岡山及旗山4大肉品市場今起恢復拍賣，因多日休市到貨量增加，紛提早拍賣，毛豬價格先漲後跌，豬農及商販心情如洗三...

屏東首日豬隻拍賣1511頭 黃昏市場豬肉攤生意佳

今天恢復豬隻拍賣首日，屏東縣肉品市場中午開始進行拍賣，共成交1511頭，平均價格每公斤99.11元。屏東中山黃昏市場今天...

苗栗肉品市場拍賣毛豬行情大爆發 均價高達每公斤近125元

苗栗縣肉品市場今天中午開始拍賣毛豬，結果第一頭就從每公斤105元起價，一路增至110多元才成交，此後每頭毛豬拍賣價節節升...

禁令解封！直擊黃昏市場大排長龍 民眾搶買豬肉喊：拿普發現金買個夠

豬肉禁令解封，台中南屯的黎明黃昏市場多家豬肉攤前，菜籃族大排長龍，有的歡呼「終於吃到豬肉了！」「豬變肥了、解禁後人也會變...

解除禁宰令之後…彰化毛豬拍賣市況熱絡 創下罕見高價132元

中央為避免解除禁宰令之後，農民一窩蜂出豬，實施每日毛豬供應量調配，彰化縣肉品市場今拍賣2385頭，最高價每公斤132元，...

胖了近10公斤！非洲豬瘟解禁 台東縣豬隻拍出好價格

非洲豬瘟防疫禁運15天，今天解禁，台東縣共計299隻豬進肉品市場拍賣，平均重量胖了近10公斤，價格則波動不大，維持在每公...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。