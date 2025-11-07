屏東首日豬隻拍賣1511頭 黃昏市場豬肉攤生意佳

今天恢復豬隻拍賣首日，屏東縣肉品市場中午開始進行拍賣，共成交1511頭，平均價格每公斤99.11元。屏東中山黃昏市場今天下午僅一家豬肉攤營業，老闆表示是從高雄鳳山批回來賣，屏東還未宰殺分切運送，首日生意很好，其中排骨最快完售。

屏東縣肉品市場中午開始進行拍賣，拍賣數1658頭最後成交1511頭，平均價格每公斤99.11元，比禁宰前每公斤約95元上漲了一些。不過豬隻拍賣後還要屠宰分切運送;，屏東的豬隻預估明天早上才能上市。

屏東中山黃昏市場約有5家豬肉攤，今天僅1家營業，其他仍休攤。老闆表示，因為屏東還未殺豬，所以只能從高雄鳳山進貨；豬肉下午2點40分送到，立即吸引許多消費者搶購，其中排骨最受歡迎，很快賣光，其他肉品的銷售也不錯。