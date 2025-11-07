聽新聞
0:00 / 0:00
屏東首日豬隻拍賣1511頭 黃昏市場豬肉攤生意佳
今天恢復豬隻拍賣首日，屏東縣肉品市場中午開始進行拍賣，共成交1511頭，平均價格每公斤99.11元。屏東中山黃昏市場今天下午僅一家豬肉攤營業，老闆表示是從高雄鳳山批回來賣，屏東還未宰殺分切運送，首日生意很好，其中排骨最快完售。
屏東縣肉品市場中午開始進行拍賣，拍賣數1658頭最後成交1511頭，平均價格每公斤99.11元，比禁宰前每公斤約95元上漲了一些。不過豬隻拍賣後還要屠宰分切運送;，屏東的豬隻預估明天早上才能上市。
屏東中山黃昏市場約有5家豬肉攤，今天僅1家營業，其他仍休攤。老闆表示，因為屏東還未殺豬，所以只能從高雄鳳山進貨；豬肉下午2點40分送到，立即吸引許多消費者搶購，其中排骨最受歡迎，很快賣光，其他肉品的銷售也不錯。
老闆表示，禁宰令前他進貨每公斤約95元至105元之間，今天則是124元。今天是拍賣第一天，許多人已很久沒買溫體豬肉，買氣不錯；不過因豬隻已「囤積」了半個月，下星期開始可能會因量大而價格下滑，就看政府怎麼管控。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言