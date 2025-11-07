快訊

被川普逗笑？白宮公布習近平「瞇眼笑容」照 大陸民眾看不到

聽新聞
0:00 / 0:00

每公斤均價破百…高雄4大肉品市場豬隻增3成 肉販喊「豬隻醜又貴」

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
在豬隻禁運禁宰15日後，今日拍賣首日交易熱絡，鳳山肉品市場一開賣就湧入購買人潮。圖／鳳山肉品市場提供
在豬隻禁運禁宰15日後，今日拍賣首日交易熱絡，鳳山肉品市場一開賣就湧入購買人潮。圖／鳳山肉品市場提供

高雄、鳳山、岡山及旗山4大肉品市場今起恢復拍賣，因多日休市到貨量增加，紛提早拍賣，毛豬價格先漲後跌，豬農及商販心情如洗三溫暖。高市農業局統計，拍賣總量 4573頭，頭數增加3成左右，價格與去年同期及禁宰前行情相比略增，每公斤100.5元。

非洲豬瘟疫情影響，全台豬隻禁運禁宰長達15天，今日零時起恢復毛豬拍賣、屠宰，各大肉品市場陸續從上午11時起拍賣至下午結束。因多日禁宰因素，各肉品市場交易都十分熱絡，以交易量最大的鳳山肉品市場而言，以往每日豬隻拍賣量約1300至1400頭，今天暴增至1698頭，每公斤均價達101.65元。

鳳農市場李姓肉販說，今天豬隻很貴、也不漂亮，每公斤價格從90多元到100多元不等，雖然覺得貴又不能不買，總共買17頭。

農業局表示，4大肉品批發市場毛豬拍賣總量達 4573頭，因須消化禁運禁宰前各豬場滯留豬隻，較平日增加約3成。整體交易均價為100.5元／公斤，比去年同期價格增加，甚至略高於先前缺豬調節時的價格，市場秩序平穩。

農業局強調，各肉品市場均持續按照中央規定落實相關防疫指引，進出車輛與場區須清潔消毒，確保防疫安全與作業順利。此外，若豬價明顯下跌，中央將啟動冷凍分流機制，由冷凍廠協助屠宰凍存，以降低跌價壓力，維護養豬產業穩定發展與消費市場秩序。

在豬隻禁運禁宰15天後，今日拍賣首日交易熱絡，鳳山肉品市場一開賣就湧入購買人潮。圖／鳳山肉品市場提供
在豬隻禁運禁宰15天後，今日拍賣首日交易熱絡，鳳山肉品市場一開賣就湧入購買人潮。圖／鳳山肉品市場提供
因非洲豬瘟影響，非豬隻拍賣的相關人員無法進入肉品市場，出入車輛也必須嚴格清毒。記者徐白櫻／攝影
因非洲豬瘟影響，非豬隻拍賣的相關人員無法進入肉品市場，出入車輛也必須嚴格清毒。記者徐白櫻／攝影

非洲豬瘟 廚餘

延伸閱讀

苗栗肉品市場拍賣毛豬行情大爆發 均價高達每公斤近125元

解除禁宰令之後…彰化毛豬拍賣市況熱絡 創下罕見高價132元

胖了近10公斤！非洲豬瘟解禁 台東縣豬隻拍出好價格

全台豬隻復拍首日雲林均價出爐 未出現超重10公斤情形

相關新聞

每公斤均價破百…高雄4大肉品市場豬隻增3成 肉販喊「豬隻醜又貴」

高雄、鳳山、岡山及旗山4大肉品市場今起恢復拍賣，因多日休市到貨量增加，紛提早拍賣，毛豬價格先漲後跌，豬農及商販心情如洗三...

屏東首日豬隻拍賣1511頭 黃昏市場豬肉攤生意佳

今天恢復豬隻拍賣首日，屏東縣肉品市場中午開始進行拍賣，共成交1511頭，平均價格每公斤99.11元。屏東中山黃昏市場今天...

苗栗肉品市場拍賣毛豬行情大爆發 均價高達每公斤近125元

苗栗縣肉品市場今天中午開始拍賣毛豬，結果第一頭就從每公斤105元起價，一路增至110多元才成交，此後每頭毛豬拍賣價節節升...

禁令解封！直擊黃昏市場大排長龍 民眾搶買豬肉喊：拿普發現金買個夠

豬肉禁令解封，台中南屯的黎明黃昏市場多家豬肉攤前，菜籃族大排長龍，有的歡呼「終於吃到豬肉了！」「豬變肥了、解禁後人也會變...

解除禁宰令之後…彰化毛豬拍賣市況熱絡 創下罕見高價132元

中央為避免解除禁宰令之後，農民一窩蜂出豬，實施每日毛豬供應量調配，彰化縣肉品市場今拍賣2385頭，最高價每公斤132元，...

胖了近10公斤！非洲豬瘟解禁 台東縣豬隻拍出好價格

非洲豬瘟防疫禁運15天，今天解禁，台東縣共計299隻豬進肉品市場拍賣，平均重量胖了近10公斤，價格則波動不大，維持在每公...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。