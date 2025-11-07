聽新聞
苗栗肉品市場拍賣毛豬行情大爆發 均價高達每公斤近125元
苗栗縣肉品市場今天中午開始拍賣毛豬，結果第一頭就從每公斤105元起價，一路增至110多元才成交，此後每頭毛豬拍賣價節節升高，最後一頭竟拍出160元的歷史天價，在苗栗肉品市場工作超過40年的老員工都傻眼，直說從來都沒見過這種行情，由於承銷人「搶豬」力道太強，全場拍賣頭數竟超出農業部要求的800頭上限，拍出了851頭。
苗栗肉品市場表示，今天毛豬拍賣從中午12點開始，從第一頭110多元成交開始，此後一路攀升至120、130元，競拍激烈，其中不少承銷人買豬要供應小吃店、餐廳，以往一天最多拍個1、2頭，但今天都要求拍到4、5頭，行情之好讓市場工作人員都看得心驚膽跳，且拍賣價走勢與以往「開高走低」相反，呈現「開低走高」的行情。
苗栗是全台黑毛豬最大的消費市場，今天共拍出851頭，平均重為147.7公斤、平均價高達124.95公元，應是今天全台毛豬拍賣均價最高的肉品市場，今天黑豬拍出460頭、白豬391頭，合計達851頭。
苗栗肉品市場總經理林澄清說，今天開拍毛豬，場方估計至少需要超過900頭的數量，但中央控管限制800頭，因承銷人競拍，且擔心買不到豬無法向已預訂豬肉的攤商交代，急得在場內哇哇叫，最後拍賣頭數只好突破限額；明天中央控管數量更減為400頭，但苗栗肉品市場在視訊會議力爭，要求增到600頭。
苗栗地區有的黃昏市場今天仍未販售溫體豬肉，雖然可赴台中大安肉品市場採購，但一些攤商覺得路程太遠，還是選擇明天才開始販售溫體豬肉。
