台中市豬隻拍賣首日2480頭 大安肉品市場成交均價每公斤98.34元

聯合報／ 記者黑中亮／台中即時報導
台中市大安肉品市場結束今天首場拍賣，最新均價為98.34元，平均重量128.67公斤，總成交數達到2480頭。圖／大安肉品市場提供
歷經6個多小時的競價，台中市大安肉品市場結束今天首場拍賣，標準規格豬最新均價為99.41元，全日成交平均重量128.67公斤，總成交數達到2480頭，與先前預估多了179頭，而成交價格與疫情禁宰前最後2個交易日的均價，維持平常水準，相差並不多。

台中市大安肉品市場今天從清晨起，運豬車從各地陸續進入大安肉品市場，第一天原登記進場共42輛車，2282隻，但因冷凍庫需求，最終進場豬隻總數達2480頭，多了179隻；而今天拍賣一整天，前盤均價在97元，中盤98元多，尾盤價格略為上揚，平均價達到99.41元，豬價尚稱平穩。

總務課長陳巧婷表示，豬隻經過15天的禁宰禁運後，今天在市場供需的買氣支撐下，肉品市場總交易頭數達到2480隻，豬隻平均重量128.67公斤，每公斤平均價格98.34元，規格豬每公斤價格99.41元；明天周六預計拍賣1800頭。

陳巧婷說，每隻豬過磅後上拍賣，從上午10點拍賣一開始，可能是受市場的供需影響，豬隻大多有超重的情形，然而每公斤平均單價仍維持疫情前水準，視豬隻的品質喊價約在95至100元區間上下，拍賣長達6小時，最終豬價維持正常。

非洲豬瘟 廚餘

