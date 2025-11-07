快訊

禁令解封！直擊黃昏市場大排長龍 民眾搶買豬肉喊：拿普發現金買個夠

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
解封後第一批溫體豬肉下午抵達彰化縣員農黃昏市場，吸引不少民眾到場購買。記者黃仲裕／攝影
解封後第一批溫體豬肉下午抵達彰化縣員農黃昏市場，吸引不少民眾到場購買。記者黃仲裕／攝影

豬肉禁令解封，台中南屯的黎明黃昏市場多家豬肉攤前，菜籃族大排長龍，有的歡呼「終於吃到豬肉了！」「豬變肥了、解禁後人也會變肥！」今天是立冬，也有人買回家燉補，也有人早就跟攤商訂好逾千元豬肉，還稱要拿普發現金一萬元買個夠。

黎明黃昏市場今天多家豬肉攤營業，攤商邊處理肉類邊受訪表示，今天是解封首日，豬隻都普遍變肥，售價平穩，因為民眾很多天沒有吃肉，因此買氣強強滾，除了熟客預訂的豬肉外，現場只能處理簡單的切肉、剁肉，較複雜的工序無法處理。

黃姓菜藍族說，台灣人還是習慣吃溫體豬肉，他太多天沒有吃到，已經想到一堆豬肉料理要來做，今天剛好是立冬，他早上只買到雞，下午來黃昏市場買肉，回家要燉補。

李姓菜藍族說，豬隻經過禁宰令後都變肥了，現在解禁，人也會變肥了。她的家人愛吃豬肉，今天花了逾千元買豬肉，要回家要煮麻油松阪豬等美食，她還笑稱，普發現金一萬元，她要拿來買豬肉吃個夠。

豬肉解封後第一批溫體豬肉下午抵達台中南屯黎明黃昏市場，吸引民眾到場購買。記者趙容萱／攝影
豬肉解封後第一批溫體豬肉下午抵達台中南屯黎明黃昏市場，吸引民眾到場購買。記者趙容萱／攝影
豬肉解封後第一批溫體豬肉下午抵達台中南屯黎明黃昏市場，吸引民眾到場購買。記者趙容萱／攝影
豬肉解封後第一批溫體豬肉下午抵達台中南屯黎明黃昏市場，吸引民眾到場購買。記者趙容萱／攝影
豬肉解封後第一批溫體豬肉下午抵達台中南屯黎明黃昏市場，吸引民眾到場購買。記者趙容萱／攝影
豬肉解封後第一批溫體豬肉下午抵達台中南屯黎明黃昏市場，吸引民眾到場購買。記者趙容萱／攝影
豬肉解封後第一批溫體豬肉下午抵達台中南屯黎明黃昏市場，吸引民眾到場購買。記者趙容萱／攝影
豬肉解封後第一批溫體豬肉下午抵達台中南屯黎明黃昏市場，吸引民眾到場購買。記者趙容萱／攝影
解封後第一批溫體豬肉下午抵達彰化縣員農黃昏市場，吸引不少民眾到場購買。記者黃仲裕／攝影
解封後第一批溫體豬肉下午抵達彰化縣員農黃昏市場，吸引不少民眾到場購買。記者黃仲裕／攝影
解封後第一批溫體豬肉下午抵達彰化縣員農黃昏市場，吸引不少民眾到場購買。記者黃仲裕／攝影
解封後第一批溫體豬肉下午抵達彰化縣員農黃昏市場，吸引不少民眾到場購買。記者黃仲裕／攝影
豬肉解封後第一批溫體豬肉下午抵達台中南屯黎明黃昏市場，吸引民眾到場購買。記者趙容萱／攝影
豬肉解封後第一批溫體豬肉下午抵達台中南屯黎明黃昏市場，吸引民眾到場購買。記者趙容萱／攝影

