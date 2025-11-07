解除禁宰令之後…彰化毛豬拍賣市況熱絡 創下罕見高價132元

中央為避免解除禁宰令之後，農民一窩蜂出豬，實施每日毛豬供應量調配，彰化縣肉品市場今拍賣2385頭，最高價每公斤132元，規格豬（每頭體重約120公斤）最低價每公斤93元，平均拍賣價每公斤102元，市場歸因中央控管得當穩住豬價。

中央宣布自昨中午過後解除毛豬禁運，今凌晨0點解除禁宰禁售令，彰化縣肉品市場上午10點開始拍賣到下午5點，登記拍賣的毛豬體重120公斤到160多公斤，體態好、瘦多肥少的規格豬每公斤拍賣價都超過百元，最高以132元拍出，市場不諱言也有少數品質欠佳的毛豬拍賣每公斤跌破90元，整體而言拍賣均價重回百元以上，比非洲豬瘟疫情爆發前還高出5元。

中央採登記出豬調控數量，彰化縣肉品市場到下午拍賣結束前接到登記量約1800頭，實際登記量要等今晚全國調控會議結束定案。市場表示，禁宰10多天，承銷人的倉庫幾乎清空，今恢復拍賣和宰殺一定是「大日」，交易數量較多，且新增一家冷凍廠向市場買豬，因此今交易2300多頭，明起應該會回到正常量。

陳姓養豬戶指出，今拍賣價格好與中央控制出豬數量有關，若非限制出豬，豬價恐怕往下掉，真實行情要等解除限制出豬才知道。彰化縣肉品市場證實農民說法，並表示中央調控得宜，解禁沒讓農民大量出豬，拍賣行情相當不錯，連今日最高價也是少有。