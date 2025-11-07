快訊

偶像男團19歲成員無預警被開除 竟是「夜闖女澡堂」遭逮

北市外僑學校傳霸凌！小一生遭推打、吐口水 她爆校方竟稱「僅為嬉鬧」

聽新聞
0:00 / 0:00

解除禁宰令之後…彰化毛豬拍賣市況熱絡 創下罕見高價132元

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
中央解除禁宰令之後，毛豬運到彰化縣肉品市場等待拍賣。記者簡慧珍／攝影
中央解除禁宰令之後，毛豬運到彰化縣肉品市場等待拍賣。記者簡慧珍／攝影

中央為避免解除禁宰令之後，農民一窩蜂出豬，實施每日毛豬供應量調配，彰化縣肉品市場今拍賣2385頭，最高價每公斤132元，規格豬（每頭體重約120公斤）最低價每公斤93元，平均拍賣價每公斤102元，市場歸因中央控管得當穩住豬價。

中央宣布自昨中午過後解除毛豬禁運，今凌晨0點解除禁宰禁售令，彰化縣肉品市場上午10點開始拍賣到下午5點，登記拍賣的毛豬體重120公斤到160多公斤，體態好、瘦多肥少的規格豬每公斤拍賣價都超過百元，最高以132元拍出，市場不諱言也有少數品質欠佳的毛豬拍賣每公斤跌破90元，整體而言拍賣均價重回百元以上，比非洲豬瘟疫情爆發前還高出5元。

中央採登記出豬調控數量，彰化縣肉品市場到下午拍賣結束前接到登記量約1800頭，實際登記量要等今晚全國調控會議結束定案。市場表示，禁宰10多天，承銷人的倉庫幾乎清空，今恢復拍賣和宰殺一定是「大日」，交易數量較多，且新增一家冷凍廠向市場買豬，因此今交易2300多頭，明起應該會回到正常量。

陳姓養豬戶指出，今拍賣價格好與中央控制出豬數量有關，若非限制出豬，豬價恐怕往下掉，真實行情要等解除限制出豬才知道。彰化縣肉品市場證實農民說法，並表示中央調控得宜，解禁沒讓農民大量出豬，拍賣行情相當不錯，連今日最高價也是少有。

中央解除禁宰令之後的第一批溫體豬肉上市，消費者踴躍購買。記者黃仲裕／攝影
中央解除禁宰令之後的第一批溫體豬肉上市，消費者踴躍購買。記者黃仲裕／攝影

非洲豬瘟 廚餘 肉品市場 毛豬

延伸閱讀

全台豬隻復拍首日雲林均價出爐 未出現超重10公斤情形

豬肉禁令今解封恢復拍賣 農業部：每公斤96至106元價格平穩

今恢復毛豬拍賣 彰化肉品市場最高拍出每公斤118.6元

影／超重...台中大安肉品市場今進豬2282頭 上午成交價在95元上下

相關新聞

非洲豬瘟15天禁令解除！首批溫體豬肉抵黃昏市場 婆媽排隊搶肉

經過15天的禁運、禁宰限制後，全台今天上午開始恢復豬肉市場買賣，解禁後首批溫體豬肉抵達黃昏市場，早市則預計在明天上午恢復...

胖了近10公斤！非洲豬瘟解禁 台東縣豬隻拍出好價格

非洲豬瘟防疫禁運15天，今天解禁，台東縣共計299隻豬進肉品市場拍賣，平均重量胖了近10公斤，價格則波動不大，維持在每公...

活豬解禁交易價紅盤 陳駿季：大家15天沒有豬肉吃了

農業部今解除毛豬禁運禁宰，農業部長陳駿季今受訪說，雖然解禁但防疫不能鬆懈，目前豬價大概落在96元至110元左右，相當於開...

禁令解封！直擊黃昏市場大排長龍 民眾搶買豬肉喊：拿普發現金買個夠

豬肉禁令解封，台中南屯的黎明黃昏市場多家豬肉攤前，菜籃族大排長龍，有的歡呼「終於吃到豬肉了！」「豬變肥了、解禁後人也會變...

解除禁宰令之後…彰化毛豬拍賣市況熱絡 創下罕見高價132元

中央為避免解除禁宰令之後，農民一窩蜂出豬，實施每日毛豬供應量調配，彰化縣肉品市場今拍賣2385頭，最高價每公斤132元，...

嘉市肉品市場拍賣重啟「紅盤開出」 量價齊揚大豬如神豬

非洲豬瘟疫情爆發後，全國活豬禁運15天，今起恢復肉品市場拍賣、屠宰與屠體運輸，嘉義市肉品市場清晨開市即見熱絡買氣，拍賣量...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。