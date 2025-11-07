聽新聞
胖了近10公斤！非洲豬瘟解禁 台東縣豬隻拍出好價格
非洲豬瘟防疫禁運15天，今天解禁，台東縣共計299隻豬進肉品市場拍賣，平均重量胖了近10公斤，價格則波動不大，維持在每公斤百元出頭。雖然全國同步解禁運豬，但台東縣仍維持在11月26日前禁止外縣市豬隻運進來。
農業處副處長黃奇明說，維持至26日前禁外縣市豬隻運進來，最主要的目的是避免外縣市的豬有感染病菌，然後進入台東的拍賣市場，交叉感染影響到其他的豬農。
縣農產公司總經理劉錦源則表示，今天整個拍賣過程相當順利，進場拍賣頭數299隻，成交275隻，平均重量129.1公斤，價格部分來到每公斤103.27元，幾乎沒有甚麼波動，也沒有外界預期會崩盤，這是值得高興的事，對豬農及攤販而言這是好消息。
「豬隻胖了快10公斤，但品質不打折。」林姓豬農說，這15天來他都讓豬隻活動，保持運動量，這樣就不會有太肥的問題。縣豬肉公會表示，縣府維持禁運外縣市豬，不會影響縣內的豬肉供應，全縣養的豬足夠應付市場需求。
