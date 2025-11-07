嘉市肉品市場拍賣重啟「紅盤開出」 量價齊揚大豬如神豬

非洲豬瘟疫情爆發後，全國活豬禁運15天，今起恢復肉品市場拍賣、屠宰與屠體運輸，嘉義市肉品市場清晨開市即見熱絡買氣，拍賣量明顯回升。市場統計，今日拍賣量較平日約1100頭增加至1500頭，實際成交數達1526頭。承銷人踴躍買豬，拍賣一路進行到下午4點多才結束。平均豬重129.11公斤，平均價格每公斤98.88元。

禁運期間豬隻延後出欄，「吃好住好」長得更壯，出現534頭重達135至155公斤的「大豬」，平均重量142.62公斤、平均價99.39元。業者笑稱，「像廟裡神豬一樣壯！」不過市場指出，大豬雖壯觀，價格反而略跌，顯示中型豬仍是買盤主力。整體行情穩中帶漲，被形容為「紅盤開出」，讓承銷商、肉品市場與養豬戶都鬆了一口氣。

市場表示，今晚起陸續進行屠宰、剝骨與配送，明起民眾即可買到最新鮮的溫體豬肉。將配合農業部規畫「漸進式放寬」供應量，避免市場需求反彈引發價格劇烈波動。業界期盼疫情持續受控，供應鏈加速回歸常態，讓豬肉攤商與食品業者全面恢復營運，民眾採買也能重回日常。