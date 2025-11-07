快訊

嘉市肉品市場拍賣重啟「紅盤開出」 量價齊揚大豬如神豬

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉市肉品市場拍賣重啟「紅盤開出」，量價齊揚。圖／嘉市肉品市場提供
非洲豬瘟疫情爆發後，全國活豬禁運15天，今起恢復肉品市場拍賣、屠宰與屠體運輸，嘉義市肉品市場清晨開市即見熱絡買氣，拍賣量明顯回升。市場統計，今日拍賣量較平日約1100頭增加至1500頭，實際成交數達1526頭。承銷人踴躍買豬，拍賣一路進行到下午4點多才結束。平均豬重129.11公斤，平均價格每公斤98.88元。

禁運期間豬隻延後出欄，「吃好住好」長得更壯，出現534頭重達135至155公斤的「大豬」，平均重量142.62公斤、平均價99.39元。業者笑稱，「像廟裡神豬一樣壯！」不過市場指出，大豬雖壯觀，價格反而略跌，顯示中型豬仍是買盤主力。整體行情穩中帶漲，被形容為「紅盤開出」，讓承銷商、肉品市場與養豬戶都鬆了一口氣。

市場表示，今晚起陸續進行屠宰、剝骨與配送，明起民眾即可買到最新鮮的溫體豬肉。將配合農業部規畫「漸進式放寬」供應量，避免市場需求反彈引發價格劇烈波動。業界期盼疫情持續受控，供應鏈加速回歸常態，讓豬肉攤商與食品業者全面恢復營運，民眾採買也能重回日常。

嘉市肉品市場拍賣重啟「紅盤開出」，量價齊揚。圖／嘉市肉品市場提供
非洲豬瘟 廚餘 嘉義

相關新聞

非洲豬瘟15天禁令解除！首批溫體豬肉抵黃昏市場 婆媽排隊搶肉

經過15天的禁運、禁宰限制後，全台今天上午開始恢復豬肉市場買賣，解禁後首批溫體豬肉抵達黃昏市場，早市則預計在明天上午恢復...

胖了近10公斤！非洲豬瘟解禁 台東縣豬隻拍出好價格

非洲豬瘟防疫禁運15天，今天解禁，台東縣共計299隻豬進肉品市場拍賣，平均重量胖了近10公斤，價格則波動不大，維持在每公...

活豬解禁交易價紅盤 陳駿季：大家15天沒有豬肉吃了

農業部今解除毛豬禁運禁宰，農業部長陳駿季今受訪說，雖然解禁但防疫不能鬆懈，目前豬價大概落在96元至110元左右，相當於開...

禁令解封！直擊黃昏市場大排長龍 民眾搶買豬肉喊：拿普發現金買個夠

豬肉禁令解封，台中南屯的黎明黃昏市場多家豬肉攤前，菜籃族大排長龍，有的歡呼「終於吃到豬肉了！」「豬變肥了、解禁後人也會變...

解除禁宰令之後…彰化毛豬拍賣市況熱絡 創下罕見高價132元

中央為避免解除禁宰令之後，農民一窩蜂出豬，實施每日毛豬供應量調配，彰化縣肉品市場今拍賣2385頭，最高價每公斤132元，...

嘉市肉品市場拍賣重啟「紅盤開出」 量價齊揚大豬如神豬

非洲豬瘟疫情爆發後，全國活豬禁運15天，今起恢復肉品市場拍賣、屠宰與屠體運輸，嘉義市肉品市場清晨開市即見熱絡買氣，拍賣量...

