全台豬隻復拍首日雲林均價出爐 未出現超重10公斤情形

全台恢復活體豬拍賣、屠宰，雲林肉品市場今提早一小時拍賣因應，下午3時許結束拍賣，共拍賣2647頭毛豬，均價每公斤98.92元，均重128.5公斤，比先前增加8公斤，市場總經理黃加安表示，豬農飼養管理得當，沒有出現「超重」10公斤情形，也感謝冷凍食品廠增加採購頭數，才能讓豬價平穩。

至於今天拍賣均重則為128.5公斤，相較疫情發生前120公斤增加8公斤左右，沒有出現預期增加10公斤的超重情況，他認為豬農在這段期間飼養管理得當。因明天逢假日，雲林肉品市場預計拍賣1650頭豬。

對於市場行情未來波動情況，黃加安表示，15天禁宰累積的數量，尚須2個月才有辦法消化，但今天已經立冬，接下來氣溫將逐漸下降，豬隻吃的飼料較多、成長快，預期市場供應量會增加，價格可能會略為回穩，預期價格波動在5%內。

黃加安說，明年過年在2月中旬，預估豬價在過年前會因市場採購量增加，可能略為上修。