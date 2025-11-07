活豬解禁交易價紅盤 陳駿季：大家15天沒有豬肉吃了

快訊

聯合報／ 記者劉懿萱／台北即時報導
農業部長陳駿季。記者劉懿萱／攝影
農業部今解除毛豬禁運禁宰，農業部長陳駿季今受訪說，雖然解禁但防疫不能鬆懈，目前豬價大概落在96元至110元左右，相當於開紅盤；至於是否後續檢討台中市府相關疏失，陳駿季說，後續會召開相關會議檢討需要精進之處。

立法院今繼續對行政院院長卓榮泰施政報告質詢，陳駿季今赴立院備詢，被問及豬隻禁運禁宰解禁後情況，他說防疫還是不可鬆懈，這周持續監控所有豬隻進到批發市場的情況，如果疑似有流鼻血這種可疑症狀的時候，還是會做相關採檢。

陳駿季說，第二個部分是，台灣有20個肉品市場，今天開始陸續啟動拍賣，目前截止至下午1時半，大概有16個批發肉品市場已經有批發作業，目前豬價大概是96到110元左右，相當於是開紅盤啦，因為已經15天大家都沒有豬肉吃了，今天承銷交易比較踴躍。

至於後續是否會檢討台中市府的缺失以及責任，陳駿季表示，中央應變中心在處理的是防疫的問題，防疫過程中有很多疫調的結果，主要是針對這些案例廠的來源以及流向，現在已經比較明確知道相關疫調結果，後續相關檢討精進之處，會召開相關的會議討論。

