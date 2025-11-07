豬肉解封食安不鬆懈！台中「加嚴」查核校園午餐、肉品來源、運輸

非洲豬瘟禁運、禁宰令解除，台中市政府立即啟動自主加嚴查核措施，全面盤點市售豬肉產品標示、來源及運輸，並且同步部署「校園午餐肉品聯合稽查專案」，今日起一周內查核20家團膳業者，以及134所自辦午餐學校。

衛生局說明，衛生局至昨天稽查1225件肉品，檢驗結果皆符合規定，其中包括60家東南亞餐飲業者、共140件產品，未查獲違規或廚餘流向異常情形。

衛生局指出，為控管肉品運輸過程，市府於禁令解除當日即要求21家食品業者落實運輸車輛清潔與消毒，並完成結果回報。至昨天中午，全數共52輛車都已清消，並由稽查人員實地查核10家業者、27輛車，預計今天完成查核，確保流通環節衛生無虞。

台中市政府也同步部署「校園午餐肉品聯合稽查專案」，由衛生局、教育局及農業局共同執行，今起一周內將查核20家團膳業者，及134所自辦午餐學校，重點項目包括肉品來源與標章確認、產品檢驗報告、製程環境衛生及廚餘紀錄保存，全力維護學童餐食安全。