豬肉解封食安不鬆懈！台中「加嚴」查核校園午餐、肉品來源、運輸

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中市食安處稽查人員檢查校園午餐團膳業者原料肉品標示及包裝。圖／台中市政府提供
非洲豬瘟禁運、禁宰令解除，台中市政府立即啟動自主加嚴查核措施，全面盤點市售豬肉產品標示、來源及運輸，並且同步部署「校園午餐肉品聯合稽查專案」，今日起一周內查核20家團膳業者，以及134所自辦午餐學校。

衛生局說明，衛生局至昨天稽查1225件肉品，檢驗結果皆符合規定，其中包括60家東南亞餐飲業者、共140件產品，未查獲違規或廚餘流向異常情形。

衛生局指出，為控管肉品運輸過程，市府於禁令解除當日即要求21家食品業者落實運輸車輛清潔與消毒，並完成結果回報。至昨天中午，全數共52輛車都已清消，並由稽查人員實地查核10家業者、27輛車，預計今天完成查核，確保流通環節衛生無虞。

台中市政府也同步部署「校園午餐肉品聯合稽查專案」，由衛生局、教育局及農業局共同執行，今起一周內將查核20家團膳業者，及134所自辦午餐學校，重點項目包括肉品來源與標章確認、產品檢驗報告、製程環境衛生及廚餘紀錄保存，全力維護學童餐食安全。

衛生局強調，台中市將繼續維持高規格自主查核，貫徹「查核不間斷、防線不鬆懈」原則，從源頭到餐桌全面守護市民與學童的食品安全。

東南亞餐飲店肉品來源與標示稽查
台中市食安處稽查人員查核校園午餐團膳工廠冷凍庫肉品標示。圖／台中市政府提供
台中市食安處稽查人員查核業者肉品運送車輛清潔與消毒作業流程。圖／台中市政府提供
非洲豬瘟 廚餘 台中市

