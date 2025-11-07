聽新聞
防非洲豬瘟再升級！台中市助豬農減輕負擔 同步強化防疫監測
活豬解禁拍賣以來，台中市一方面持續對高風險養豬場進行每日訪查與採檢，並全面禁用廚餘飼養豬隻，動物保護防疫處指出，禁用廚餘期間，為減輕農民負擔，補貼農民轉用飼料的成本差額，除中央每頭豬補助新台幣300元，台中市政府再加碼每頭豬補助100元，合計每頭豬補助達400元。
台中市政府表示，地方畜牧產業若要取得環保局廚餘等廢棄物，通過再利用檢核資格的養豬場須改用飼料，導致養豬業者須改用飼料，飼養成本隨之上升，為減輕農民負擔，台中市政府配合中央政策，除中央每頭豬補助300元，再加碼補助100元，合計每頭豬補助達400元。
動保處指出，在中央尚未公布新一輪防疫指引前，仍比照前三輪最高規格，持續執行防疫作業，守護台中市養豬防線，每日針對全市59場高風險養豬場進行親訪疫調，加強飼養環境及生物安全查核，並對每一頭斃死豬隻進行採檢，確保防疫狀況穩定可控。
動保處表示，目前活豬運載、拍賣及屠宰作業已恢復，農業局持續監控肉品市場及屠宰場的生物安全措施，包括車輛消毒、人員防護及環境管理，穩定市場供需，共同維護畜牧產業的公共衛生。
