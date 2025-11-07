快訊

立冬溫體豬肉回歸 彰化縣長6參選人各有補品「補嘴空」

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣肉品市場開發產品藥膳排骨在今立冬受歡迎。記者簡慧珍／攝影
彰化縣肉品市場開發產品藥膳排骨在今立冬受歡迎。記者簡慧珍／攝影

今天立冬，彰化縣下屆縣長參選人配合各有動作，肉品市場前董事長洪榮章在臉書發布大啖肉品市場產品「藥膳排骨」，立法委員黃秀芳全家吃肉臊飯，陳素月下廚煮薑母鴨，彰化市長林世賢吃豬腳麵線、縣政府參議柯呈枋備料煮補品，彰化市前市長邱建富吃肉圓，一致行銷「彰化健康豬」。

中央宣布昨中午過後解除禁運，今凌晨零點解除禁宰，非洲豬瘟疫情畫下句點。彰化縣長參選人洪榮曾任肉品市場董事長，今把握豬肉話題，拍攝短影音PO臉書粉專，在影片中大啖彰化縣肉品市場產品藥膳排骨，稱香氣逼人，有助暖身驅寒、滋補強身。他說，希望透過影片提高彰化縣優質產品的能見度。

縣長參選人陳素月、黃秀芳今到立法院開會，不忘立冬進補和行銷彰化豬肉。陳素月說，開完會搭高鐵回彰化，將下廚為家人煮薑母鴨進補。黃秀芳表示，今和家人吃彰化肉臊飯，享用溫體豬肉回歸的美味並行銷彰化豬肉。

縣長參選人林世賢今慶祝非洲豬瘟疫情結束，吃豬腳麵線為台灣阹除霉運。彰化市前市長邱建富吃彰化和北斗的肉圓，認為這兩處肉圓各有特色，一定要各吃一分，象徵溫體豬肉回來，肉圓恢復開賣。縣政府參議柯呈枋跑行程，不忘構思備料煮補品，他到彰化青年創業品牌「山寄製菓所」品嘗甜點，為年輕創業者加油打氣，暖心又暖胃。

