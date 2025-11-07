仍禁止廚餘養豬 台中每天多100公噸垃圾燒不完 議員憂垃圾山變高

快訊

聯合報／ 記者陳敬丰／台中即時報導
台中市長盧秀燕表示，市府這段時間有討論今後的廚餘去化問題，包含是否禁止餵豬、輔導廚餘養豬場轉型、建置能源化設備等等。記者黃仲裕／攝影

台中市政府今天專案報告非洲豬瘟事件，多名議員關心廚餘禁止餵豬後如何處理，雖然可以全數送焚化廠焚化發電，已經排擠原本焚燒垃圾的量能。市府坦言，目前每天有100多公噸的垃圾無法處理，只能暫置焚化廠的儲坑，已在研議多種廚餘去化方式。

無黨籍議員吳佩芸詢問，環保局過去廚餘去化方式變來變去，現在跟進中央以焚化發電為主，但到底要燒多久？焚燒廚餘可能產生戴奧辛，只能應急，市府應該要思考長遠上更友善進步的方式。國民黨議員邱愛珊請市府研議具體做法，如補助家戶廚餘機或商用廚餘機。

民進黨議員李天生、何文海指出，廚餘禁止餵豬後，台中每天約有300熟公噸廚餘要焚化處理，勢必排擠到垃圾焚化量能，前任環保局長既已下台，新局長是否有新政策？能否承諾不要把多出來的垃圾送到大里掩埋場堆垃圾山？若不放在大里，市府要放在哪裡？

民進黨議員蕭隆澤批評，現在每天一堆廚餘、垃圾燒不完，市府還在玩數字遊戲，拜託勇敢面對好好處理。民眾黨議員陳清龍建議，市府應盤點可用土地，引進民間資源興建能源化的廚餘去化場域，對廚餘和垃圾政策痛定思痛才能解決問題。

台中市長盧秀燕表示，現在是禁止廚餘餵豬期間，幾乎全國各縣市都是焚燒，環境部長彭啟明也有提到焚燒較便利且能解決病毒，並要求每月定期檢驗戴奧辛含量；市府這段時間有討論今後的廚餘去化問題，包含是否禁止餵豬、輔導廚餘養豬場轉型、建置能源化設備等等。

環保局副局長陳政良指出，全市每天垃圾量約2200多公噸，目前每天約有100多公噸垃圾無法焚化，暫時放置在各焚化廠的儲坑，每個儲坑可存放上萬噸；廚餘焚化後水分蒸發，每天每場約可增加20公噸處理量，詳細數字還在計算，滾動式調整焚化量能。

陳政良表示，市府已在研擬各種廚餘去化的方向，包含集中處理、分散處理等等，比如黑水虻適用於小區隊，或是高速發酵堆肥、生質能發電等等。

不少議員也關心豬肉攤商受到疫情衝擊。經濟發展局長張峯源說，除了已有補助的公有市場豬肉攤商共418攤每攤4.5萬元（中央3萬、中市府1.5萬），市府已根據經濟部指引，請肉商公會造冊，提供非公有市場的豬肉攤商名單，盡快發放相關補助。

多名台中市議員關心，禁止廚餘餵豬後市府如何處理？有沒有足夠量能去化、會否排擠到垃圾焚化量能？圖為市議員吳佩芸。記者黃仲裕／攝影

