豬肉解封開市首日 侯友宜視察新北肉品市場：防疫腳步不能鬆懈
中央宣布自11月6日中午12時起，解除豬隻禁運措施，並於7日恢復屠宰作業。新北市長侯友宜今日上午前往新北市肉品市場視察防疫整備情形，確認從上市前屠宰至零售攤位均已完成清消作業，提供市民安全合格的豬肉。
侯友宜粉專今早發文，市場重回正軌，防疫的腳步絕不能鬆懈，感謝所有第一線防疫夥伴，全力投入養豬場稽查、廚餘去化、屠宰場清消與肉品追蹤等工作，才能順利度過15天防疫管制期。
侯友宜表示，今天他再度來到新北市肉品市場，特別要求在環境清消、車輛動線管制以及養豬場稽查及查核肉品來源，都必須徹底落實。他也要再一次提醒「切勿心存僥倖」，只要出現違規，新北絕對嚴辦、重罰。未來持續守好防線，確保豬隻健康、肉品安全，讓市民安心消費，產業恢復常態。
農業局表示，為穩定開市後產銷秩序，農業部已進行全國毛豬產銷調配。今日全國肉品市場預定供應頭數為27,145頭，其中新北市調配頭數約2724頭，較以往增加約1至2成，經過拍賣及屠宰作業後，預計8日上午即可在零售攤位看到新鮮安全的國產豬肉。
農業局表示，防疫管制期間，從107場養豬場、運輸車輛、屠宰場到豬肉攤販，各環節均落實清潔與消毒作業，確保相關疫情不再發生。全市189處公有市場及攤販集中區亦已完成防疫清消作業，共計822攤生鮮肉攤全面完成環境消毒，確保市面肉品安全無虞。
