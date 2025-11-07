快訊

旋風行程只停1天半！黃仁勳專機抵台 沒空逛夜市也無暇見蔣萬安

18款iPhone再掉價！蘋果舊換新Trade in價格整理 它少1100元、這2款「升值」

恆春特斯拉1家4口墾丁慶生...高速撞飛機車1死7傷 出事前行徑詭異影像曝

聽新聞
0:00 / 0:00

豬肉解封開市首日 侯友宜視察新北肉品市場：防疫腳步不能鬆懈

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
新北市長侯友宜今日上午前往新北市肉品市場視察防疫整備情形，確認從上市前屠宰至零售攤位均已完成清消作業，提供市民安全合格的豬肉。圖／新北市新聞局提供
新北市長侯友宜今日上午前往新北市肉品市場視察防疫整備情形，確認從上市前屠宰至零售攤位均已完成清消作業，提供市民安全合格的豬肉。圖／新北市新聞局提供

中央宣布自11月6日中午12時起，解除豬隻禁運措施，並於7日恢復屠宰作業。新北市長侯友宜今日上午前往新北市肉品市場視察防疫整備情形，確認從上市前屠宰至零售攤位均已完成清消作業，提供市民安全合格的豬肉。

侯友宜粉專今早發文，市場重回正軌，防疫的腳步絕不能鬆懈，感謝所有第一線防疫夥伴，全力投入養豬場稽查、廚餘去化、屠宰場清消與肉品追蹤等工作，才能順利度過15天防疫管制期。

侯友宜表示，今天他再度來到新北市肉品市場，特別要求在環境清消、車輛動線管制以及養豬場稽查及查核肉品來源，都必須徹底落實。他也要再一次提醒「切勿心存僥倖」，只要出現違規，新北絕對嚴辦、重罰。未來持續守好防線，確保豬隻健康、肉品安全，讓市民安心消費，產業恢復常態。

農業局表示，為穩定開市後產銷秩序，農業部已進行全國毛豬產銷調配。今日全國肉品市場預定供應頭數為27,145頭，其中新北市調配頭數約2724頭，較以往增加約1至2成，經過拍賣及屠宰作業後，預計8日上午即可在零售攤位看到新鮮安全的國產豬肉。

農業局表示，防疫管制期間，從107場養豬場、運輸車輛、屠宰場到豬肉攤販，各環節均落實清潔與消毒作業，確保相關疫情不再發生。全市189處公有市場及攤販集中區亦已完成防疫清消作業，共計822攤生鮮肉攤全面完成環境消毒，確保市面肉品安全無虞。

新北市長侯友宜今日上午前往新北市肉品市場視察防疫整備情形，確認從上市前屠宰至零售攤位均已完成清消作業，提供市民安全合格的豬肉。圖／新北市新聞局提供
新北市長侯友宜今日上午前往新北市肉品市場視察防疫整備情形，確認從上市前屠宰至零售攤位均已完成清消作業，提供市民安全合格的豬肉。圖／新北市新聞局提供
新北市長侯友宜今日上午前往新北市肉品市場視察防疫整備情形，確認從上市前屠宰至零售攤位均已完成清消作業，提供市民安全合格的豬肉。圖／新北市新聞局提供
新北市長侯友宜今日上午前往新北市肉品市場視察防疫整備情形，確認從上市前屠宰至零售攤位均已完成清消作業，提供市民安全合格的豬肉。圖／新北市新聞局提供

非洲豬瘟 廚餘

延伸閱讀

能在淡江大橋上放新北跨年煙火？侯友宜：還在跟交通部溝通

蘇巧慧選新北要重新思考耶誕城活動…藍民代轟假議題 侯友宜這麼說

新版財劃法擠壓長照社福預算？侯友宜：地方中央還沒談清楚

藍白2026「合作又競爭」很矛盾？ 侯友宜：努力做事就沒有矛盾

相關新聞

疫情後盧秀燕首赴議會報告 再次鞠躬道歉：解封後台中市仍自行加嚴

台中市爆發全台首例非洲豬瘟，中央昨鬆綁禁運禁宰，台中市政府免除3局處首長職務，市長盧秀燕公開致歉。市議會今天邀請市府專案...

豬肉禁令今解封恢復拍賣 農業部：每公斤96至106元價格平穩

國內豬隻禁令今解封，今起恢復拍賣。農業部表示，截至上午11時45分，全國20處肉品市場中已有7處市場開始拍賣交易，並依照...

影／廚餘養豬改採雲端監控 彭啓明：目標年底前全面上線

全台豬肉禁令解除，但廚餘養豬仍未解封。非洲豬瘟中央災害應變中心強調，必須在落實查核、即時監控、完備法令等三前提下才會重新...

立冬溫體豬肉回歸 彰化縣長6參選人各有補品「補嘴空」

今天立冬，彰化縣下屆縣長參選人配合各有動作，肉品市場前董事長洪榮章在臉書發布大啖肉品市場產品「藥膳排骨」，立法委員黃秀芳...

仍禁止廚餘養豬 台中每天多100公噸垃圾燒不完 議員憂垃圾山變高

台中市政府今天專案報告非洲豬瘟事件，多名議員關心廚餘禁止餵豬後如何處理，雖然可以全數送焚化廠焚化發電，已經排擠原本焚燒垃...

豬肉解封開市首日 侯友宜視察新北肉品市場：防疫腳步不能鬆懈

中央宣布自11月6日中午12時起，解除豬隻禁運措施，並於7日恢復屠宰作業。新北市長侯友宜今日上午前往新北市肉品市場視察防...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。