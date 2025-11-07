快訊

非洲豬瘟之亂台中砲火轟隆！藍指責中央不負責 綠棒打盧市府失能

聯合報／ 記者陳敬丰／台中即時報導
民進黨議員強調盧市府失能失靈，還不承認做錯事。圖為億元陳俞融。圖／陳俞融辦公室提供
台中市長盧秀燕今天赴議會專案報告非洲豬瘟事件，議場藍綠議員鑼鼓喧天。國民黨議員砲口對準中央，批評邊境是第一道防線，中央卻把責任推給地方；民進黨議員強調盧市府失能失靈，還不承認做錯事。無黨籍議員則希望各黨團結一心防疫，別讓國人看笑話。

台中市議會今天開議就火藥味十足，民進黨議員林德宇、蔡耀頡不滿專案報告的報告人還是農業局前局長張敬昌、環保局前局長陳宏益，但2人已被免職，今天也未列席，該被究責的人不敢來，這是藐視議會；議政顧問說明，首長不在，副首長代理，是正常代理制度。

盧秀燕報告後，現場議員踴躍舉手發言。國民黨議員劉士州表示，天佑台灣守住疫情，肯定市府努力，也批評中央沒有建立廚餘蒸煮的即時監控系統，後果由地方承擔；同黨議員賴鎰鍠質疑，中央說廚餘是破口，但目前未驗出任何廚餘有陽性反應，如何讓全國信服。

國民黨議員黃佳恬怒轟，病毒來自境外，找出邊境破口才是防疫關鍵，中央不向上追查來源，反而一直究責地方，台中不該是替罪羔羊。無黨籍議員林昊佑說，病毒明明是境外流入，第一線是邊境，第二線才是地方，中央埋雷、地方爆炸，現在卻都在檢討地方，非常荒謬。

國民黨議員黃馨慧遺憾，防疫事件演變成政治口水，當年行政院長蘇貞昌面對非洲豬瘟，會到機場視察邊境攔檢狀況，現任院長卓榮泰反而到台中成立指揮中心；同黨議員楊大鋐也說，蘇與卓一個去機場，一個去廚餘場，誰高誰低一看就知道，中央到目前對邊境管制、廚餘去化始終提不出實際作為。

民進黨議員陳淑華抨擊，專案報告漏洞百出，數字對不上，被當事人打臉，一開始就存心欺騙，要求退回重編；同黨議員陳俞融批評，盧秀燕政治失能、誠信掃地，任內一堆局處長下台，絕非偶發事件，而是系統失靈；林德宇也說，盧只敢承認「做得不夠好」，不敢承認做錯事，道歉都是假的。

民進黨議員林祈烽直言，防疫過程荒腔走板，盧還說「媽媽做不好要檢討」，她要搞清楚，市長是公僕，不是媽媽，領國家薪水就好好做事，別用「媽媽」套交情、情勒市民；同黨議員謝家宜說，大家都是為台中好，市府處理疫情手忙腳亂，專案報告錯誤百出，議員當然要好好監督。

民進黨議員黃守達表示，盧秀燕面對危機態度傲慢、不夠謙卑，一直說拆彈成功，但市府當初送驗根本沒想到是非洲豬瘟，要不是獸醫所人員主動加驗，疫情可能早就擴散；同黨議員蔡耀頡說，市府要想辦法亡羊補牢，包含前線人力是否足夠、豬場列管、廚餘處理量能等等。

無黨籍議員陳廷秀強調，防疫視同作戰，戰事來臨本應上下一心，議場卻變成政治攻防秀場，讓全國人民看笑話，自己人罵自己人，是希望台中更爛嗎？邊境防堵不夠周延，市府監控也有問題，各打50大板，希望中央地方上緊發條，不要再內鬥內耗，才能面對問題解決問題。

台中市長盧秀燕今天赴台中市議會專案報告非洲豬溫事件。記者黃仲裕／攝影
國民黨議員批評中央邊境防堵不力，卻把責任都歸台中市政府。圖為議員黃馨慧。圖／黃馨慧辦公室提供
