疫情後盧秀燕首赴議會報告 再次鞠躬道歉：解封後台中市仍自行加嚴

聯合報／ 記者陳敬丰／台中即時報導
盧秀燕鞠躬致歉，表示市府處理過程做得不夠好，深深自責。記者黃仲裕／攝影
台中市爆發全台首例非洲豬瘟，中央昨鬆綁禁運禁宰，台中市政府免除3局處首長職務，市長盧秀燕公開致歉。市議會今天邀請市府專案報告非洲豬瘟事件，盧再次鞠躬道歉，表示處理過程做得不夠好，深深自責，向社會各界道歉，會以此為鑑。

盧秀燕表示，這次雖然最後將疫情鎖在案例場，沒有擴散出去，整個處理過程做得不夠好，造成大家擔心，她身為市長概括承受，深深自責，要向社會各界道歉。

盧秀燕說，疫情發生後，市府主動送驗，中央驗出後，市府和中央約定，由他們先開記者會，台中市再表示意見；非洲豬瘟就像新冠病毒，傳播速度非常快，2018到2019年中國大陸發生非洲豬瘟，死亡、撲殺共2.3億頭豬隻，2019年越南也有20%豬隻死亡或被撲殺，傳染性非常強。

盧秀燕表示，把疫情鎖在案場是高難度工作，市府第一時間封鎖現場、展開疫調，也必須了解，台灣本土沒有非洲豬瘟，不會憑空長出，一定是外來入侵，因此馬上調查案主與其家人是否有出國史或接觸史，同時檢驗豬隻食物，不過目前尚未在廚餘中驗到陽性反應，此外也要調查相關人員進出。

盧秀燕說，案主住家雖未驗出陽性，案場多次檢驗仍有環境陽性，中央正在了解病毒活性與傳染強度；非洲豬瘟如果是從外界進入，會有不同來源，可能是中國、越南，不過目前為止仍無法掌握病毒確切型態。市府全體總動員，農業局人力不足，其他局處也得抽派人手。

盧秀燕指出，第一時間撲殺近200頭豬隻，也清消案主住家，到全台中150多個豬場消毒、抽檢；除了經濟豬隻，台中有人放養山豬或飼養寵物豬，市府加強管理，建設局派員加高圍欄以防山豬跑出或野狗闖入，並採檢寵物豬，目前驗出3頭寵物豬都是陰性。

此時民進黨議員周永鴻、江肇國等人不滿，認為盧秀燕的報告過於細碎且一再重複，「講什麼山豬野狗」，要求盧聚焦重點；議長張清照也說，請市長簡短報告。

盧秀燕總結，目前達成「將疫情鎖在案場」的目標，昨天開始才能陸續解封，不過台中市會自行加嚴，也呼籲市民不要因為全國解封就掉以輕心；她再次致歉，表示市府做得不夠好，辜負市民的支持與愛護，相關首長已有人事異動，檢調也已啟動調查。

台中市長盧秀燕今天赴議會專案報告非洲豬瘟事件，再次致歉。記者黃仲裕／攝影
