聯合報／ 記者楊惠琪／台北即時報導
國內豬隻禁令今解封，今起恢復拍賣。農業部統計，截至上午11時45分，全國20處肉品市場中已有7處市場開始拍賣交易，目前毛豬拍賣價格區間約在每公斤 96元至106元之間，價格平穩。記者許正宏／攝影
國內豬隻禁令今解封，今起恢復拍賣。農業部統計，截至上午11時45分，全國20處肉品市場中已有7處市場開始拍賣交易，目前毛豬拍賣價格區間約在每公斤 96元至106元之間，價格平穩。記者許正宏／攝影

國內豬隻禁令今解封，今起恢復拍賣。農業部表示，截至上午11時45分，全國20處肉品市場中已有7處市場開始拍賣交易，並依照議定頭數秩序出豬，目前毛豬拍賣價格區間約在每公斤96元至106元之間，其餘各市場將陸續開始交易，目前毛豬拍賣價格尚屬平穩。

台灣養豬青年聯盟理事長張佑誠表示，雖然現階段豬隻供應較以往增加，但不致出現豬價暴跌，主要因冷凍肉庫存偏低，加上國內消費者普遍偏好溫體豬，且政府與拍賣市場已有控盤與分流措施。

中華民國養豬協會理事長潘連周也說，消費者普遍理解非洲豬瘟非人畜共通傳染病，餐飲業對溫體豬亦有高度需求，預期市場買氣具有一定強度，整體拍賣價格與禁令前應該差不多。

農業部畜牧司長李宜謙日前表示，農業部已跟產業團體、肉品市場討論過，一般規格豬是125公斤，但因禁運禁宰可能達130、140公斤，大型豬隻已協調冷凍公會送屠宰場凍存處理；豬場前一天與轄內肉品市場登記，由肉品市場安排、依登記順序出豬，全台每日數量原則不超過3萬頭。

根據農業部統計，國內毛豬每日拍賣交易約2.3萬頭，在疫情爆發前每公斤平均拍賣價約95至98元。15天禁令期間約累積39萬頭滯場豬隻，預估明年3月前調節完成。

疫情後盧秀燕首赴議會報告 再次鞠躬道歉：解封後台中市仍自行加嚴

台中市爆發全台首例非洲豬瘟，中央昨鬆綁禁運禁宰，台中市政府免除3局處首長職務，市長盧秀燕公開致歉。市議會今天邀請市府專案...

豬肉禁令今解封恢復拍賣 農業部：每公斤96至106元價格平穩

國內豬隻禁令今解封，今起恢復拍賣。農業部表示，截至上午11時45分，全國20處肉品市場中已有7處市場開始拍賣交易，並依照...

影／廚餘養豬改採雲端監控 彭啓明：目標年底前全面上線

全台豬肉禁令解除，但廚餘養豬仍未解封。非洲豬瘟中央災害應變中心強調，必須在落實查核、即時監控、完備法令等三前提下才會重新...

「最煎熬15天」後拍出穩定豬價 雲林肉市總經理坦言出手拜託護盤

全台豬隻恢復拍賣、屠宰首日，雲林肉品市場第一頭豬拍出每公斤99.6元，開出穩定行情，雲林是全台養豬重鎮，歷經15天禁宰空...

影／超重...台中大安肉品市場今進豬2282頭 上午成交價在95元上下

全國豬隻運輸解禁後，台中市大安肉品市場上午10點迎來第一場的拍賣，從清晨起豬車從各地陸續進場，總務課長陳巧婷表示，今天登...

影／苗栗中午才拍賣！全台最大黑豬消費市場今天早市還是「沒豬肉」

中央昨天開放活體豬運送，但苗栗縣的市場今天上午仍沒有溫體豬肉可販售，肉攤「空蕩蕩」。苗栗肉品市場表示，今天中午將提前1小...

