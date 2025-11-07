豬肉禁令今解封恢復拍賣 農業部：每公斤96至106元價格平穩

國內豬隻禁令今解封，今起恢復拍賣。農業部表示，截至上午11時45分，全國20處肉品市場中已有7處市場開始拍賣交易，並依照議定頭數秩序出豬，目前毛豬拍賣價格區間約在每公斤96元至106元之間，其餘各市場將陸續開始交易，目前毛豬拍賣價格尚屬平穩。

台灣養豬青年聯盟理事長張佑誠表示，雖然現階段豬隻供應較以往增加，但不致出現豬價暴跌，主要因冷凍肉庫存偏低，加上國內消費者普遍偏好溫體豬，且政府與拍賣市場已有控盤與分流措施。

中華民國養豬協會理事長潘連周也說，消費者普遍理解非洲豬瘟非人畜共通傳染病，餐飲業對溫體豬亦有高度需求，預期市場買氣具有一定強度，整體拍賣價格與禁令前應該差不多。

農業部畜牧司長李宜謙日前表示，農業部已跟產業團體、肉品市場討論過，一般規格豬是125公斤，但因禁運禁宰可能達130、140公斤，大型豬隻已協調冷凍公會送屠宰場凍存處理；豬場前一天與轄內肉品市場登記，由肉品市場安排、依登記順序出豬，全台每日數量原則不超過3萬頭。

根據農業部統計，國內毛豬每日拍賣交易約2.3萬頭，在疫情爆發前每公斤平均拍賣價約95至98元。15天禁令期間約累積39萬頭滯場豬隻，預估明年3月前調節完成。