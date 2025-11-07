影／廚餘養豬改採雲端監控 彭啓明：目標年底前全面上線

全台豬肉禁令解除，但廚餘養豬仍未解封。非洲豬瘟中央災害應變中心強調，必須在落實查核、即時監控、完備法令等三前提下才會重新開放。環境部長彭啓明今表示，針對目前四百多家廚餘養豬場，將在年底前完成裝設「廚餘蒸煮即時監測系統」，未來蒸煮廚餘的溫度與時間將全程連線雲端，供中央、地方與業者四方同步監看，杜絕防疫漏洞。

彭啓明表示， 對於全國四百多家廚餘養豬場，必須建立一套嚴格的管理系統，確保豬場可以安全去化廚餘，要重新開放廚餘飼養必須經過跨部門的聯合稽查、即時監測與法規修訂的三道關卡。

他指出，首先豬場必須通過環境部、農業部及地方政府的聯合稽查；其次，強制安裝「即時監測系統」，在廚餘蒸煮設備上裝設CCTV監視器與溫度探針，確保蒸煮過程達到標準，所有影像與數據將即時上傳至雲端平台；最後透過修訂行政命令的方式，將此監測機制法制化。

彭啓明表示，這套系統已規畫完成，最快一個半月內可裝設完畢，目標年底前全面上線。為鼓勵業者配合，一套約十幾萬元的設備，政府將補助一半經費。未來，監測平台將設有警示功能，一旦發現異常，稽查人員便可立即行動，從過往的人工查核、業者自主上傳照片，升級為即時雲端監控。其餘稽查與法規修訂也會同步進行，預計最快年底可以達成。

針對近日陸續有縣市宣布禁用廚餘養豬，彭啓明表示，尊重地方決策，但前提是地方政府必須先具備充足的廚餘處理量能，否則將衍生更嚴重的廢棄物問題。如果貿然全面禁用，廚餘的去化將會是大問題。環境部也會協助各地方政府，盤點並提升廚餘處理能力。

彭啓明表示，廚餘養豬在全國豬場占比僅約8%，實際上社會共識已逐漸朝「減少甚至退出廚餘餵養」方向發展。然而，目前各縣市的廚餘處理量能仍不充分，若立即全面禁止，反而可能造成廚餘無法妥善去化、引發廢棄物堆置問題。