快訊

教職求生術／北市教師流傳選校指南 「3關鍵」決定去留

共軍第三艘航母「福建號」入列！習近平：不斷提升專業技能和打仗本領

鳳凰颱風不排除「通過台灣」 氣象署曝3可能路徑 恐東北季風交互作用

影／廚餘養豬改採雲端監控 彭啓明：目標年底前全面上線

聯合報／ 記者楊惠琪／台北即時報導
國內豬肉今起恢復拍賣供應，但廚餘養豬禁令未解。環境部長彭啓明今說明「廚餘蒸煮即時監測系統」裝設期程規畫。記者楊惠琪／攝影
國內豬肉今起恢復拍賣供應，但廚餘養豬禁令未解。環境部長彭啓明今說明「廚餘蒸煮即時監測系統」裝設期程規畫。記者楊惠琪／攝影

全台豬肉禁令解除，但廚餘養豬仍未解封。非洲豬瘟中央災害應變中心強調，必須在落實查核、即時監控、完備法令等三前提下才會重新開放。環境部長彭啓明今表示，針對目前四百多家廚餘養豬場，將在年底前完成裝設「廚餘蒸煮即時監測系統」，未來蒸煮廚餘的溫度與時間將全程連線雲端，供中央、地方與業者四方同步監看，杜絕防疫漏洞。

彭啓明表示， 對於全國四百多家廚餘養豬場，必須建立一套嚴格的管理系統，確保豬場可以安全去化廚餘，要重新開放廚餘飼養必須經過跨部門的聯合稽查、即時監測與法規修訂的三道關卡。

他指出，首先豬場必須通過環境部、農業部及地方政府的聯合稽查；其次，強制安裝「即時監測系統」，在廚餘蒸煮設備上裝設CCTV監視器與溫度探針，確保蒸煮過程達到標準，所有影像與數據將即時上傳至雲端平台；最後透過修訂行政命令的方式，將此監測機制法制化。

彭啓明表示，這套系統已規畫完成，最快一個半月內可裝設完畢，目標年底前全面上線。為鼓勵業者配合，一套約十幾萬元的設備，政府將補助一半經費。未來，監測平台將設有警示功能，一旦發現異常，稽查人員便可立即行動，從過往的人工查核、業者自主上傳照片，升級為即時雲端監控。其餘稽查與法規修訂也會同步進行，預計最快年底可以達成。

針對近日陸續有縣市宣布禁用廚餘養豬，彭啓明表示，尊重地方決策，但前提是地方政府必須先具備充足的廚餘處理量能，否則將衍生更嚴重的廢棄物問題。如果貿然全面禁用，廚餘的去化將會是大問題。環境部也會協助各地方政府，盤點並提升廚餘處理能力。

彭啓明表示，廚餘養豬在全國豬場占比僅約8%，實際上社會共識已逐漸朝「減少甚至退出廚餘餵養」方向發展。然而，目前各縣市的廚餘處理量能仍不充分，若立即全面禁止，反而可能造成廚餘無法妥善去化、引發廢棄物堆置問題。

非洲豬瘟 廚餘

延伸閱讀

COP30下周登場 彭啓明：我是全球唯一未受邀的環境部長

淨零成績單 連三年表現佳 碳有價時代來臨 成效有望再躍進

響應COP30 政院提「登月級」目標

外界憂焚燒廚餘增有毒物質 彭啓明：每月加驗一次戴奧辛

相關新聞

疫情後盧秀燕首赴議會報告 再次鞠躬道歉：解封後台中市仍自行加嚴

台中市爆發全台首例非洲豬瘟，中央昨鬆綁禁運禁宰，台中市政府免除3局處首長職務，市長盧秀燕公開致歉。市議會今天邀請市府專案...

豬肉禁令今解封恢復拍賣 農業部：每公斤96至106元價格平穩

國內豬隻禁令今解封，今起恢復拍賣。農業部表示，截至上午11時45分，全國20處肉品市場中已有7處市場開始拍賣交易，並依照...

影／廚餘養豬改採雲端監控 彭啓明：目標年底前全面上線

全台豬肉禁令解除，但廚餘養豬仍未解封。非洲豬瘟中央災害應變中心強調，必須在落實查核、即時監控、完備法令等三前提下才會重新...

「最煎熬15天」後拍出穩定豬價 雲林肉市總經理坦言出手拜託護盤

全台豬隻恢復拍賣、屠宰首日，雲林肉品市場第一頭豬拍出每公斤99.6元，開出穩定行情，雲林是全台養豬重鎮，歷經15天禁宰空...

影／超重...台中大安肉品市場今進豬2282頭 上午成交價在95元上下

全國豬隻運輸解禁後，台中市大安肉品市場上午10點迎來第一場的拍賣，從清晨起豬車從各地陸續進場，總務課長陳巧婷表示，今天登...

影／苗栗中午才拍賣！全台最大黑豬消費市場今天早市還是「沒豬肉」

中央昨天開放活體豬運送，但苗栗縣的市場今天上午仍沒有溫體豬肉可販售，肉攤「空蕩蕩」。苗栗肉品市場表示，今天中午將提前1小...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。