快訊

教職求生術／北市教師流傳選校指南 「3關鍵」決定去留

共軍第三艘航母「福建號」入列！習近平：不斷提升專業技能和打仗本領

鳳凰颱風不排除「通過台灣」 氣象署曝3可能路徑 恐東北季風交互作用

今恢復毛豬拍賣 彰化肉品市場最高拍出每公斤106元

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣肉品市場今恢復毛豬交易，2300多頭毛豬進入拍賣留置區。記者簡慧珍／攝影
彰化縣肉品市場今恢復毛豬交易，2300多頭毛豬進入拍賣留置區。記者簡慧珍／攝影

中央解除禁運禁宰，毛豬今日恢復拍賣和宰殺，彰化縣肉品市場已拍賣約700頭，拍賣最高價仍是體態好、瘦多肥少的規格豬，每公斤106元，160多公斤大豬公每公斤落在93元；承銷人搶進補貨，拍賣市況良好，未出現預期的崩盤現象。

中央採登記出豬避免農民一窩蜂出豬造成豬價大跌，彰化縣肉品市場今限量進豬2385頭，比非洲豬瘟疫情前每天1900頭至2千頭多一成到一成五。上午10點起恢復拍賣，承銷人進場情形熱絡，重量120公斤上下的規格豬最為搶手，大豬肉質雖好，但可能一日賣不完無法完售，身價不如規格豬。

彰化縣肉品質市場表示，禁運禁宰期間承銷人庫存差不多出清，今恢復拍賣和宰殺，買氣暢旺，拍賣價格可望和爆發非洲豬瘟之前相差無幾，而彰化縣肉品市場電動屠宰最大量每天3千頭，依登記進場毛豬數量每天差不多，處理不成問題。

非洲豬瘟 廚餘

延伸閱讀

影／超重...台中大安肉品市場今進豬2282頭 上午成交價在95元上下

影／苗栗中午才拍賣！全台最大黑豬消費市場今天早市還是「沒豬肉」

全國活豬交易今重啟！嘉義市肉品市場提早1小時開拍 防疫如臨大敵

豬來了！等了15天運豬車進場 大安肉品市場「如臨大敵」進出場都清消

相關新聞

疫情後盧秀燕首赴議會報告 再次鞠躬道歉：解封後台中市仍自行加嚴

台中市爆發全台首例非洲豬瘟，中央昨鬆綁禁運禁宰，台中市政府免除3局處首長職務，市長盧秀燕公開致歉。市議會今天邀請市府專案...

豬肉禁令今解封恢復拍賣 農業部：每公斤96至106元價格平穩

國內豬隻禁令今解封，今起恢復拍賣。農業部表示，截至上午11時45分，全國20處肉品市場中已有7處市場開始拍賣交易，並依照...

影／廚餘養豬改採雲端監控 彭啓明：目標年底前全面上線

全台豬肉禁令解除，但廚餘養豬仍未解封。非洲豬瘟中央災害應變中心強調，必須在落實查核、即時監控、完備法令等三前提下才會重新...

「最煎熬15天」後拍出穩定豬價 雲林肉市總經理坦言出手拜託護盤

全台豬隻恢復拍賣、屠宰首日，雲林肉品市場第一頭豬拍出每公斤99.6元，開出穩定行情，雲林是全台養豬重鎮，歷經15天禁宰空...

影／超重...台中大安肉品市場今進豬2282頭 上午成交價在95元上下

全國豬隻運輸解禁後，台中市大安肉品市場上午10點迎來第一場的拍賣，從清晨起豬車從各地陸續進場，總務課長陳巧婷表示，今天登...

影／苗栗中午才拍賣！全台最大黑豬消費市場今天早市還是「沒豬肉」

中央昨天開放活體豬運送，但苗栗縣的市場今天上午仍沒有溫體豬肉可販售，肉攤「空蕩蕩」。苗栗肉品市場表示，今天中午將提前1小...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。