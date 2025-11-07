今恢復毛豬拍賣 彰化肉品市場最高拍出每公斤106元

中央解除禁運禁宰，毛豬今日恢復拍賣和宰殺，彰化縣肉品市場已拍賣約700頭，拍賣最高價仍是體態好、瘦多肥少的規格豬，每公斤106元，160多公斤大豬公每公斤落在93元；承銷人搶進補貨，拍賣市況良好，未出現預期的崩盤現象。

中央採登記出豬避免農民一窩蜂出豬造成豬價大跌，彰化縣肉品市場今限量進豬2385頭，比非洲豬瘟疫情前每天1900頭至2千頭多一成到一成五。上午10點起恢復拍賣，承銷人進場情形熱絡，重量120公斤上下的規格豬最為搶手，大豬肉質雖好，但可能一日賣不完無法完售，身價不如規格豬。

彰化縣肉品質市場表示，禁運禁宰期間承銷人庫存差不多出清，今恢復拍賣和宰殺，買氣暢旺，拍賣價格可望和爆發非洲豬瘟之前相差無幾，而彰化縣肉品市場電動屠宰最大量每天3千頭，依登記進場毛豬數量每天差不多，處理不成問題。