台南今宣布加碼1.5萬補助生鮮豬肉攤 養豬業者怨政府厚此薄彼

非洲豬瘟禁宰造成豬肉攤營運衝擊，台南市政府今天宣布再加碼援助，除先前宣布全面減收公有零售市場生鮮豬肉攤鋪位1個月使用費，再加碼提供各公民有市場每個生鮮豬肉攤鋪1.5萬元援助金，協助攤商照顧員工、穩定生計，攜手度過停業的艱困期。

不過市政府這項措施也引起部分養豬業者抱怨，有豬農說，他們養豬那麼辛苦，養了好幾千頭沒賣，15天的豬飼料就多花了100多萬，政府才補貼他們8萬，然後很多市場攤位一天往往賣不到半頭豬，就能夠拿那麼多補助，真的讓人很不是滋味。

市長黃偉哲表示，非洲豬瘟防疫工作攸關全民食安與產業安全，市府在全力防堵疫情傳入的同時，也不忘照顧第一線受影響的市場攤商，在考量攤商配合禁宰措施暫停營業，是為了全民的安全，市府也是他們最堅實的後盾，加碼金額用於照顧因停業而無法領取薪資的員工，讓他們能夠維持基本生活。

經濟發展局長張婷媛指出，由於豬隻禁宰雖屬必要的防疫措施，但也波及相關產業鏈從業人員的生計，市府在審慎評估並參酌各界建言後，決定再加碼照顧豬肉攤從業人員，協助他們度過停宰期的經濟壓力。後續將繼續維持清消強度，推出行銷活動，鼓勵民眾消費本土豬肉。